オリックスのショーン・ジェリー投手（２９）が２１日、岸田護監督（４５）に節目の白星を届けることを約束した。２５年に就任した１２球団最年少の指揮官は、１８６試合を終えた時点で通算１００勝に王手。２２日の西武戦（ベルーナＤ）に先発予定の２１３センチ右腕は「ぜひ、その勝利に貢献できたら最高。毎試合、みんな一生懸命にプレーしているので、勝利を目指して戦っていきます」と、勝てば記念となる試合での登板を心待ちにした。

ＭＬＢ通算９３試合で７勝を挙げ、今季から岸田オリックスに仲間入り。前回登板となった１４日の楽天戦（楽天モバイル）は３回３失点と苦しんだが、ここまで先発の一角として６試合で１勝２敗、防御率１・８５と安定した投球を続けてきた。「試合中は結構、すごく怖い顔をされていて（笑）。真剣な表情だけど、すごく親身になって話してくれる」と、冗談交じりに「マモさん」の寛大さを表現。「他のコーチ陣もみんな素晴らしい方ばかりだけど、素晴らしい監督」と、改めてサポートへの感謝を口にした。

西武戦、敵地・ベルーナＤでは、ともに初登板。０・５ゲーム差で２位につけるライバルとの「首位攻防戦」を前にも「対戦相手が２位だろうが１位だろうが最下位だろうが、順位は関係ない。勝っていくことが大事」と、頼もしかった。（南部 俊太）