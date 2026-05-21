◆大相撲 ▽夏場所１２日目（２１日、両国国技館）

東前頭２枚目・義ノ富士が東同１５枚目・翔猿を押し出し、８連勝で首位と１差の３敗を守った。７日目時点でトップと３差から優勝を果たせば、１場所１５日制が定着した１９４９年夏場所以降で史上２人目の大逆転劇となる。大関復帰の霧島は関脇・琴勝峰をはたき込み、不戦勝の平幕・琴栄峰とともに２敗をキープ。首位の２人を１差で小結・若隆景、平幕・義ノ富士、宇良、翔猿が追う。

残り３日。２敗の霧島が優勝する確率は７０％と予想するが、残り３０％には義ノ富士の影がちらついている。翔猿との一番は圧巻だった。立ち合いは左から張って右肩から当たった。翔猿の体をはじくと右を突いて上体を起こし、右を差しておっつけながら出た。翔猿の横の動き、逆転技を封じる一気の速攻だった。

正攻法で足腰が良くて、馬力もある。実力的には、まだまだまだの印象だが、体つき、馬力、差し身のうまさ、前まわしを取って頭をつける相撲など、八角理事長（元横綱・北勝海）を彷彿（ほうふつ）とさせる。大関候補であると同時に、確かな成長曲線を描けば、同じ道をたどれる。

今場所は１勝３敗から８連勝。番付下位にはほとんど負けていない。霧島が星を落とすイメージは少ないが、義ノ富士にも取りこぼしは考えられない。チャンスは十分にある。（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）