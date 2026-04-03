米大学野球のアトランティック・コースト・カンファレンス選手権は２０日（日本時間２１日）、ノースカロライナ州シャーロットで２回戦が行われ、佐々木麟太郎内野手（２年）が所属するスタンフォード大がマイアミ大に２―１１で敗退した。佐々木は「１番・指名打者」で４打数１安打。米２年目のシーズンが終了した。

昨秋のドラフトで１位指名を受けたソフトバンクとの入団交渉が解禁となった。一方、今年から指名対象になるＭＬＢドラフトを７月中旬に控える。「家族とも話し合い、ある程度の方針を出していかないと」と、言葉を選んだ。昨年は５２試合で７本塁打だったが、今季は５４試合で１６発を放った。「投手の球速はプロに近いレベル。２年経験させてもらい、間違いなく対応力が上がってきた」と、自信を深めた様子だった。

みずほペイペイで取材に応じたソフトバンク・永井智浩編成育成本部長（５０）は「今の段階でも、指名してよかったなと思っている」と、高評価は不変。「『向こうのドラフトを待つ前に決めてくれることがあるのかな？』みたいなことも聞きたい。期待しているというプレゼンテーションはしたい。タイミングも先方に聞きながら」と、考えを巡らせた。

城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（４９）が昨年１１月に指名あいさつで訪れるなど、フロントが交代で米国に出向き、成長を見続けてきた。その一人でもある永井本部長は「彼が米国にいるなら、行く可能性は十分ある。帰国するなら、日本で話させてもらうこともある」と、寄り添う姿勢を強調。球団関係者によると、大学の試験が６月上旬に控えているため、学業に配慮して交渉を進める。「先方の意向に合わせて、できることをする」と永井本部長。期限の７月３１日まで、丁寧に熱意を伝えていく。