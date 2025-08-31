日本テレビは２２日の巨人・阪神戦（東京Ｄ）を地上波全国ネットで午後７時から生中継する。副音声は亀梨和也をＭＣに、解説は巨人ＯＢの上原浩治氏、大の阪神ファン・ロッチ中岡創一をゲストに迎え、両球団の「伝説のヒーロー」、「いま熱いヒーロー」、「NEXTヒーロー」について語り尽くす。

巨人と阪神は今季対戦４勝４敗と互角の戦いで、僅差の上位争いを演じているが、今回も熱い試合が繰り広げられること間違いなしの「伝統の一戦」。

主音声でダブル解説を担当する、原辰徳氏、岡田彰布氏ら歴史を彩ってきた 「伝説のヒーロー」、プロ通算３００号本塁打を逆転サヨナラ弾で飾った 巨人・坂本勇人、現在セ・リーグ３冠の阪神・佐藤輝明など 「いま熱いヒーロー」、今季大きな飛躍を遂げ、現在絶好調の両チームを支え、未来を担う 「NEXTヒーロー」、昭和、平成、令和に生まれた巨人・阪神のどんなヒーローが語られるか。

巨人ＯＢ・上原さんが忘れられない「阪神戦」の記憶、そして上原さんにとって「伝統の一戦」とはどんな舞台だったのか、阪神ファンの中岡さんが 主音声に出演している岡田さんや原さんに聞きたいこと、伝えたい思いなど、「伝統の一戦」にまつわる貴重な逸話が期待される。