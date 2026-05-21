◆大相撲 ▽夏場所１２日目（２１日、両国国技館）

東前頭２枚目・義ノ富士が東同１５枚目・翔猿を押し出し、８連勝で首位と１差の３敗を守った。７日目時点でトップと３差から優勝を果たせば、１場所１５日制が定着した１９４９年夏場所以降で史上２人目の大逆転劇となる。大関復帰の霧島は関脇・琴勝峰をはたき込み、不戦勝の平幕・琴栄峰とともに２敗をキープ。首位の２人を１差で小結・若隆景、平幕・義ノ富士、宇良、翔猿が追う。

義ノ富士の度胸と勝負勘がさえ渡った。立ち合いで左から張って突き起こし、相手の引きに乗じて一気の押し出し。日大の９学年先輩・翔猿との初顔合わせで「大先輩を張っちゃいました」と申し訳なさそうに話したが、取組前に考えていた戦略は胸から当たって左前まわしを取る形。だが、仕切りで相手の立ち位置が少しずれていたと感じた。両手を突いた瞬間に「張り差しで動きを止めたい」と切り替え、３敗を死守した。

今場所は２日目から３連敗を喫し、１勝３敗と序盤戦で苦しんだ。４日目で３差がついたが、そこから幕内で自己最長の８連勝。快進撃の原動力を「連敗して『くそっ』という気持ちですかね」と語ったが、２敗で首位の霧島、琴栄峰との１差をキープ。７日目時点でトップと３差をひっくり返せば、２３年春場所の霧馬山（現霧島）以来、史上２人目の大逆転優勝となる。

終盤戦まで賜杯争いに加わるのは新入幕の昨年名古屋場所以来だ。当時は千秋楽まで可能性を残し「ガンガン前に出てがむしゃらに取っていた。毎回懸賞をもらったり、楽しかった」と懐かしんだ。そこから大きく番付を上げて１年近くを過ごし、幕内上位での戦いの厳しさを肌で感じた。「今は楽しいというより、一生懸命」。緊張感を漂わせ始めた新鋭に、八角理事長（元横綱・北勝海）も「やっと上位に慣れてきた感じだね」と期待を寄せた。

東前頭２枚目で９勝を挙げ、来場所の新三役にも大きく前進した。だが、三役以上に望むのは「それは優勝ですよ」ときっぱり。幕内所要６場所での優勝なら、年６場所制となった５８年以降で大鵬に並ぶ歴代５位のスピード記録。「１差なので、一生懸命ついていくしかない。全部勝っていくしかないので、一番一番、明日のことしか考えてない」。２４歳のホープが勢いを増してきた。（林 直史）