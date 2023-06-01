織田裕二、車椅子に乗った刑事役 テレ朝ドラマ初主演で「かなり挑戦的な作品」【コメントあり】
俳優の織田裕二が、6月27日放送のテレビ朝日系ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』（後9：00）で主演を務めることが決定した。織田は車椅子に乗った刑事役を演じ、同局ドラマで初主演を務める。
【写真】車いすから落ち…地面を這いつくばる織田裕二
本作は、ある事件をきっかけに車椅子生活を余儀なくされてしまった元捜査一課の刑事と、ASD（自閉スペクトラム症）で人との関わりが苦手な財務捜査官という2人が、ひょんなことからタッグを組み、不思議な友情を育みながら事件の真相へと迫っていくヒューマンミステリー。
『東京ラブストーリー』、『踊る大捜査線』シリーズなど、時代を彩る名作を数々世に送り出してきた織田が今回演じるのは、「現場100回」が信条の昭和型刑事・郡司孝介（ぐんじ・こうすけ）。「捜査一課のエース」と呼ばれ、検挙数も問題を起こした数もぶっちぎりだったが、ある事件で容疑者にナイフで刺され、所轄の生活安全課へ異動。今では車椅子生活を余儀なくされている。
そして、ASD（自閉スペクトラム症）を持つ警視庁捜査二課・財務捜査官の阿久都華瑠（あくつ・かる）を演じるのは、織田との初共演に臨む小野花梨。一度見たものを全て記憶できる天才的な頭脳を備えているものの、決まった予定以外への対応が難しく、これまではひとりのデスクワークを得意としてきた。郡司のサポート役に抜てきされたことで、否応なく現場へと駆り出されることになり、華瑠自身に変化が。そしてその変化は、次第に郡司をも変えていく。
ある大物政治家の娘が殺害され、遺体は真っ赤に染まった白いドレスをまとい、口にはテープ。凄惨な手口は3年前に“死んだはずだった”連続殺人鬼のものと酷似していた。3年前の事件と同一人物の犯行と考えた捜査本部の管理官によって、元捜査一課の刑事・郡司孝介（織田）が呼び戻されるところから物語が始まる。
捜査一課刑事たちの猛反発を受けながらも捜査に復帰した郡司は、たまたま出会っていた捜査二課の財務捜査官・阿久都華瑠（小野）を「サポート役にしてほしい」と依頼。相性は最悪の2人だったが、ともに捜査をしていくうち、2人の関係、そしてそれぞれの感情にも変化が訪れる。独自の視点で捜査を進める2人は、やがて衝撃の事実にたどり着く。
【織田裕二（郡司孝介・役） コメント】
以前に『シッコウ!!〜犬と私と執行官〜』でお世話になったプロデューサーに再び声をかけていただけたことが何よりうれしかったですが、【車椅子の刑事】と【ASD（自閉スペクトラム症）の捜査官】のコンビという設定を最初に聞いた時には、「かなり挑戦的な作品だな」と感じました。
しかし多様性の時代と言われる今、こういった凸凹コンビが普通に警察にいるかもしれないと感じさせてくれる作品です。楽しい作品でありつつ、ところどころシニカルな笑いもあって、「なるほどな」と感じさせられることも多いのではないかなと思います。
実際に車椅子に乗って撮影に臨んでみると、車椅子駐車スペースに置かれた「専用ポール」をどかす手間や、砂利道での前輪の引っかかり、古い建物の床の傾きで勝手に車椅子が動いてしまうことなど、日常の些細な「壁」にたくさん気づかされる毎日でした。真夏のロケだったのですが、炎天下にいると、車椅子のフレーム（金属部分）が熱くなって持てなくなるという苦労もあり、夏の車椅子利用の厳しさも痛感しました。車椅子エピソードに関しては、どんどん出てくるくらいいろいろなことを感じた日々でしたね。
これまでにはちょっと見たことがないような、それでいて「ほお」と感心したり「くすっ」と笑えたりしながら、切なくも「ああ良い話だな」と思ってもらえるような、そんな楽しいドラマができました。ぜひご覧ください。
【小野花梨（阿久都華瑠・役） コメント】
織田裕二さんの相棒役をやらせていただけるということで、最初は恐れ多い気持ちもありましたが、台本に描かれていた2 人の「凸凹コンビならではの愛らしさ」に惹かれ、撮影を心待ちにしていました。
織田さんと初めて共演させていただきましたが、過酷なロケでも現場を明るく引っ張ってくださる姿を見てますます尊敬しました。
ASD（自閉スペクトラム症）のある人物を演じるということで、当事者の方やそのご家族の方とお話しする機会を作っていただき、プロデューサー陣や監督と微調整を重ねながら華瑠さんを作っていきました。
愛らしい凸凹コンビが繰り広げるドタバタ事件劇になっていますので、くすっと笑いながら皆さんにも楽しんでいただけるのではないかなと思っております。事件の真相はもちろんですが、徐々に深まっていく2 人の絆とコンビネーションにも注目していただけるとうれしいです。
【写真】車いすから落ち…地面を這いつくばる織田裕二
本作は、ある事件をきっかけに車椅子生活を余儀なくされてしまった元捜査一課の刑事と、ASD（自閉スペクトラム症）で人との関わりが苦手な財務捜査官という2人が、ひょんなことからタッグを組み、不思議な友情を育みながら事件の真相へと迫っていくヒューマンミステリー。
そして、ASD（自閉スペクトラム症）を持つ警視庁捜査二課・財務捜査官の阿久都華瑠（あくつ・かる）を演じるのは、織田との初共演に臨む小野花梨。一度見たものを全て記憶できる天才的な頭脳を備えているものの、決まった予定以外への対応が難しく、これまではひとりのデスクワークを得意としてきた。郡司のサポート役に抜てきされたことで、否応なく現場へと駆り出されることになり、華瑠自身に変化が。そしてその変化は、次第に郡司をも変えていく。
ある大物政治家の娘が殺害され、遺体は真っ赤に染まった白いドレスをまとい、口にはテープ。凄惨な手口は3年前に“死んだはずだった”連続殺人鬼のものと酷似していた。3年前の事件と同一人物の犯行と考えた捜査本部の管理官によって、元捜査一課の刑事・郡司孝介（織田）が呼び戻されるところから物語が始まる。
捜査一課刑事たちの猛反発を受けながらも捜査に復帰した郡司は、たまたま出会っていた捜査二課の財務捜査官・阿久都華瑠（小野）を「サポート役にしてほしい」と依頼。相性は最悪の2人だったが、ともに捜査をしていくうち、2人の関係、そしてそれぞれの感情にも変化が訪れる。独自の視点で捜査を進める2人は、やがて衝撃の事実にたどり着く。
【織田裕二（郡司孝介・役） コメント】
以前に『シッコウ!!〜犬と私と執行官〜』でお世話になったプロデューサーに再び声をかけていただけたことが何よりうれしかったですが、【車椅子の刑事】と【ASD（自閉スペクトラム症）の捜査官】のコンビという設定を最初に聞いた時には、「かなり挑戦的な作品だな」と感じました。
しかし多様性の時代と言われる今、こういった凸凹コンビが普通に警察にいるかもしれないと感じさせてくれる作品です。楽しい作品でありつつ、ところどころシニカルな笑いもあって、「なるほどな」と感じさせられることも多いのではないかなと思います。
実際に車椅子に乗って撮影に臨んでみると、車椅子駐車スペースに置かれた「専用ポール」をどかす手間や、砂利道での前輪の引っかかり、古い建物の床の傾きで勝手に車椅子が動いてしまうことなど、日常の些細な「壁」にたくさん気づかされる毎日でした。真夏のロケだったのですが、炎天下にいると、車椅子のフレーム（金属部分）が熱くなって持てなくなるという苦労もあり、夏の車椅子利用の厳しさも痛感しました。車椅子エピソードに関しては、どんどん出てくるくらいいろいろなことを感じた日々でしたね。
これまでにはちょっと見たことがないような、それでいて「ほお」と感心したり「くすっ」と笑えたりしながら、切なくも「ああ良い話だな」と思ってもらえるような、そんな楽しいドラマができました。ぜひご覧ください。
【小野花梨（阿久都華瑠・役） コメント】
織田裕二さんの相棒役をやらせていただけるということで、最初は恐れ多い気持ちもありましたが、台本に描かれていた2 人の「凸凹コンビならではの愛らしさ」に惹かれ、撮影を心待ちにしていました。
織田さんと初めて共演させていただきましたが、過酷なロケでも現場を明るく引っ張ってくださる姿を見てますます尊敬しました。
ASD（自閉スペクトラム症）のある人物を演じるということで、当事者の方やそのご家族の方とお話しする機会を作っていただき、プロデューサー陣や監督と微調整を重ねながら華瑠さんを作っていきました。
愛らしい凸凹コンビが繰り広げるドタバタ事件劇になっていますので、くすっと笑いながら皆さんにも楽しんでいただけるのではないかなと思っております。事件の真相はもちろんですが、徐々に深まっていく2 人の絆とコンビネーションにも注目していただけるとうれしいです。