お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が、21日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。飲みの席で「なかなか凶暴やった」お笑い芸人を明かした。

この日は100回目の放送ということで、1時間スペシャルで、博多華丸・大吉、ケンドーコバヤシの3人で家呑みをした。

福岡出身の芸人は、飲み会が長いという話になり、大吉も「自覚あるもん。長いなと思う。だって4〜5時間なんか平気で飲んでるもん1軒で」と明かした。

だが「でも、関西の芸人さん。黒田さん。今はもう更生されましたけど、なかなか凶暴やったらしい」と、お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）の名を挙げると、ケンドーコバヤシも「凶暴やったよ」とうなずいた。

さらに「僕が風穴開けた自覚あるんですよね。後輩で、黒田さんの悪口言いだすって言う。止まらんくなっちゃって、みんな」と明かした。

大吉は「何回か飲んだことあるけど、黒田君って、僕らより（キャリアが）1個下で。まったく東京と大阪、違うところで育っているから、後輩か向こうが忘れてくるんよね」と苦笑。学年で言うと黒田が1年上ということもあり「ギリギリのところで飲んだこと何回もあって。そこに後輩がおると、こっちにガっと来れない分、後輩に行ったりして、止めたりとか…」と語った。

ケンドーコバヤシも「黒田さんに直接言うたことあるんですけど、“芸人としての腕さえなかったら、もっと嫌えたのに”っていう…。こう言うたら、黒田さん“お前〜”って言うて涙ぐんでました」と言うと、大吉は「ただ、もっと上の人になると名前出さんけど、クセ悪い人いっぱいおる。そういう人に比べたら、許容範囲だなって、この20年くらいやっていたけど」と苦笑しながら語っていた。