◆報知新聞社後援 男子プロゴルフツアー メジャー初戦 日本プロ選手権センコーグループカップ 第１日（２１日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）

プロ３年目の岡田晃平（２４）＝フリー＝が１イーグル、７バーディー、２ボギーの７アンダー６５をマークし、アマチュアだった２０２３年日本オープン以来２度目、プロでは初の首位発進を決めた。２００２、０７年の賞金王で通算２０勝の谷口徹（５８）＝フリー＝から授かった金言と「気合と根性」を胸に、メジャーでのツアー初優勝へ向かう。

気迫をみなぎらせたまま、岡田が加速した。後半６番パー５。残り２７０ヤードの第２打を３ウッドで３メートルに運び、イーグルを奪った。８番はカラーからウェッジで放り込み、９番は２メートル半のチャンスを決めきる連続バーディー締め。「前半でもったいないボギーを２個打ってしまった。もうちょっと伸ばせた」。首位発進にも悔しさが口をついた。

開幕前日の練習グリーンで谷口が近づいてきた。昨年限りで第一線を退いた５８歳は「過去１０年の優勝者」の権利で出場している。「全然、お前勝てないな。そんなにうまいのに」。ズバリ言われた。パッティングの名手は助言をくれた。「カップの向こう側、壁に当てるようなイメージで打ってみるといい」。ジャストタッチ狙いから意識を変えた。後半９の計２２パットと効果はてきめんだった。

メンタル面でも金言を授かった。「常に勝つ気でいっている。それは松山（英樹）もそうやろ。最後は気合と根性や」。起床後すぐにスイッチを入れた。「今日やるぞ」。思いの丈を一打に込めた。「『勝つ』っていう気持ちをもってやりたい。あとからスコアはついてくる」。メジャーでの悲願の初優勝へ、好スタートを無駄にはしない。（高木 恵）

◆岡田 晃平（おかだ・こうへい）２００２年２月１８日、高知・中土佐町生まれ。２４歳。明徳義塾高―東北福祉大卒。父の影響で９歳からゴルフを始め、２２年日本アマチュア選手権で優勝。２３年日本オープンで首位発進からの１８位でローアマを獲得し、同年１２月にプロ転向。ツアー自己最高位は４位が３度。昨季賞金ランキングは３８位。好きな食べ物はラーメン。１７３センチ、７５キロ。