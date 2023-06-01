ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２２４ドル高 シカゴ日経平均先物は６万２０３５円
NY株式21日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均 50233.55（+224.20 +0.45%）
ナスダック 26229.91（-40.45 -0.15%）
CME日経平均先物 62035（大証終比：+495 +0.80%）
欧州株式21日終値
英FT100 10443.47（+11.13 +0.11%）
独DAX 24606.77（-130.47 -0.53%）
仏CAC40 8086.00（-31.42 -0.39%）
米国債利回り
2年債 4.083（+0.028）
10年債 4.578（-0.008）
30年債 5.103（-0.020）
期待インフレ率 2.430（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.098（+0.002）
英 国 4.965（-0.023）
カナダ 3.553（-0.034）
豪 州 4.965（-0.104）
日 本 2.761（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝97.93（-0.33 -0.34%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4532.60（-2.70 -0.06%）
ビットコイン（ドル）
77367.31（-294.12 -0.38%）
（円建・参考値）
1230万6818円（-46786 -0.38%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50233.55（+224.20 +0.45%）
ナスダック 26229.91（-40.45 -0.15%）
CME日経平均先物 62035（大証終比：+495 +0.80%）
欧州株式21日終値
英FT100 10443.47（+11.13 +0.11%）
独DAX 24606.77（-130.47 -0.53%）
仏CAC40 8086.00（-31.42 -0.39%）
米国債利回り
2年債 4.083（+0.028）
10年債 4.578（-0.008）
30年債 5.103（-0.020）
期待インフレ率 2.430（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.098（+0.002）
英 国 4.965（-0.023）
カナダ 3.553（-0.034）
豪 州 4.965（-0.104）
日 本 2.761（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝97.93（-0.33 -0.34%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4532.60（-2.70 -0.06%）
ビットコイン（ドル）
77367.31（-294.12 -0.38%）
（円建・参考値）
1230万6818円（-46786 -0.38%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ