NY株式21日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均　　　50233.55（+224.20　+0.45%）
ナスダック　　　26229.91（-40.45　-0.15%）
CME日経平均先物　62035（大証終比：+495　+0.80%）

欧州株式21日終値
英FT100　 10443.47（+11.13　+0.11%）
独DAX　 24606.77（-130.47　-0.53%）
仏CAC40　 8086.00（-31.42　-0.39%）

米国債利回り
2年債　 　4.083（+0.028）
10年債　 　4.578（-0.008）
30年債　 　5.103（-0.020）
期待インフレ率　 　2.430（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.098（+0.002）
英　国　　4.965（-0.023）
カナダ　　3.553（-0.034）
豪　州　　4.965（-0.104）
日　本　　2.761（-0.011）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝97.93（-0.33　-0.34%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4532.60（-2.70　-0.06%）

ビットコイン（ドル）
77367.31（-294.12　-0.38%）
（円建・参考値）
1230万6818円（-46786　-0.38%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ