敵地パドレス戦で投打同時出場

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放ち、4打数1安打1打点。投げては5回88球で、3安打2四球無失点。チームは4-0で勝利し、大谷は今季4勝目を挙げた。衝撃的な活躍に敵味方関係なく称賛が贈られていた。

まずは打撃で見せた。球審のプレーボールからわずか12秒後、初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の当たりは中堅フェンスを越える8号となった。

その後、マウンドに上がった大谷は、3回までパーフェクトに抑える最高の立ち上がり。5回には連打と四球で1死満塁のピンチを迎えたが、タティスJr.を外角への87.2 マイル（約140キロ）のスイーパーで遊併殺打に打ちとると、渾身のガッツポーズ。マウンド上で雄叫びをあげた。5回無失点で降板し、規定投球回に届かずも防御率は「0.73」となった。

4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来となった投打同時出場。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者のXによると、その日登板する投手による先頭打者本塁打は自身2度目で、MLB史上でも大谷しか記録したことがないという。さらに、OPSが.885なのに対し、防御率はそれを下回る0.73。唯一無二の存在であることを証明している。

試合後、両軍から称賛が相次いだ。ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の場内インタビューに応えたヘルナンデスは、「まあ、彼はショウヘイだからね」と笑い、「マウンドに上がる時も打席に立つ時も、俺たちは彼に期待している。彼が健康で万全の状態であれば、良いことが起こるものだよ」と語った。

敵将もあっぱれ

ロバーツ監督も報道陣の囲み取材に対し「ベストな状態ではないという意味で、少し苦しい投球だったと思う」としつつ、「彼が速球をセーブしながら投球を組み立て、必要な場面でギアを上げているのが見えたはずだ」「よくやってくれたと思う」と称賛した。

激しいライバル関係にあるパドレス側からも賛辞が贈られた。会見に出席したクレイグ・スタメン監督は「良いピッチャーだ。厳しい戦いになることは分かっていた。最高の相手と戦うのはいつだって楽しい」と振り返った。今季最短となる5回で降板に追い込んだことには「それを勝利とみなすのは難しいね。メジャーリーグでは最終的にスコアボードでリードしているかどうかが重要だ」と語っていた。

また、大谷に無安打に抑えられたボガーツ内野手は、満塁のチャンスを活かせなかったことについて聞かれ、「彼がどれほどミスをしたかは分からないし、僕に対してはほとんどミスがなかったように思う。今日はコースぎりぎりを突く投球ができていた。制球に苦しむイニングもあったが、偉大な投手は常に切り抜ける術を見つけ出す。それが野球だよ」と脱帽していた。

シーズンの約3分の1を消化してもなお防御率0点台をキープする大谷。ドジャースは、21日（同22日）は試合がなく、22日（同23日）に敵地でブルワーズと対戦する。



（THE ANSWER編集部）