「まじで51歳なの？」英レジェンドの“ワイルドすぎる風貌”が話題…紹介された14歳愛娘の近影にも「めっちゃ美人」「やっぱりパパ似だな」など大反響
元イングランド代表のスーパーレジェンドで、現在はインテル・マイアミで共同オーナーを務めるデイビッド・ベッカム氏が公式インスタグラムを更新。51歳とは思えない若々しさとワイルドな風貌を披露し、ファンの関心を誘っている。
今回、「サー・デイビッド・ベッカム・ローズ」と名付けられた新たなバラが誕生。その収益の一部がベッカム氏の手掛ける慈善団体に寄付されるという。ベッカム氏は長女であるハーパーさんとともにバラ園に足を運び、ふたり並んでにっこり微笑む写真を投稿。ラフなＴシャツ姿で両腕にびっしり刻まれたタトゥーが印象的な父に対して、14歳のハーパーさんはシックなカーキ色のジャンパーを着て、父の膝に手をかけている。ハーパーさんの母は言わずと知れた元スパイスガールズのヴィクトリアさん。ブルックリンさん、ロメオさん、クルーズさんと３人の兄を持つ、４人兄妹の末っ子だ。
投稿をチェックした世界中のファン＆フォロワーからはコメントが殺到。「まじでもう51歳なの？」「自慢のパパだね」「ゴージャスな親子」「素敵な一枚だわ」「すごいタトゥーアート！」「ボーイフレンドに見えなくもない」といった声のほか、ハーパーさんの近影に対しても「めっちゃ美人になった」「大人っぽくなったね」「やっぱりパパ似だな」「誇らしげな表情がいい」「デイビッドにとってはハーパーこそが最高のバラだ」と賛辞が後を絶たない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】すっかりワイルドなイケオジになった51歳ベッカム。そして美しき愛娘の近影もチェック！
今回、「サー・デイビッド・ベッカム・ローズ」と名付けられた新たなバラが誕生。その収益の一部がベッカム氏の手掛ける慈善団体に寄付されるという。ベッカム氏は長女であるハーパーさんとともにバラ園に足を運び、ふたり並んでにっこり微笑む写真を投稿。ラフなＴシャツ姿で両腕にびっしり刻まれたタトゥーが印象的な父に対して、14歳のハーパーさんはシックなカーキ色のジャンパーを着て、父の膝に手をかけている。ハーパーさんの母は言わずと知れた元スパイスガールズのヴィクトリアさん。ブルックリンさん、ロメオさん、クルーズさんと３人の兄を持つ、４人兄妹の末っ子だ。
投稿をチェックした世界中のファン＆フォロワーからはコメントが殺到。「まじでもう51歳なの？」「自慢のパパだね」「ゴージャスな親子」「素敵な一枚だわ」「すごいタトゥーアート！」「ボーイフレンドに見えなくもない」といった声のほか、ハーパーさんの近影に対しても「めっちゃ美人になった」「大人っぽくなったね」「やっぱりパパ似だな」「誇らしげな表情がいい」「デイビッドにとってはハーパーこそが最高のバラだ」と賛辞が後を絶たない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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