「おお！」「出ないって言ってたのに」日本の早朝にもたらされた“予想外の一報”にSNS安堵！一方で懸念も…「怪我なら笑えん」「無事を願う」
板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスは現地５月21日、カンファレンスリーグの出場権を争うプレーオフ準決勝でフローニンヘンと対戦。２−０で快勝し、24日の決勝に駒を進めた。
前日会見で、オスカル・ガルシア監督は「ヨシップ・シュタロ、コウ・イタクラ、タケヒロ・トミヤスは出場できない。これは良くないことだ」と日本代表コンビの欠場を明言。「負傷したのか」と日本が騒然となった。
だが、板倉は指揮官の言葉通りメンバー外となったものの、冨安はベンチ入りし、84分から途中出場。主戦場ではないボランチに入り、クローザーの役割を果たした。
コンディションが懸念されていただけに、日本の早朝にこの一報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「おお！冨安出てきた！」
「え、冨安ここに来て出すのかよ」
「出ないって言ってたのにw」
「無事体調良くなって安心した」
「出ないんちゃうんかい 嬉しいけど」
一方、板倉に対しては、「本当に何をされてるんだ。怪我なら笑えん」「ベンチに入ってない板倉はガチ怪我なの？」「とにかく無事を願う」と、状態を危惧するコメントが少なくなかった。
29歳DFのコンディションが懸念される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
前日会見で、オスカル・ガルシア監督は「ヨシップ・シュタロ、コウ・イタクラ、タケヒロ・トミヤスは出場できない。これは良くないことだ」と日本代表コンビの欠場を明言。「負傷したのか」と日本が騒然となった。
コンディションが懸念されていただけに、日本の早朝にこの一報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「おお！冨安出てきた！」
「え、冨安ここに来て出すのかよ」
「出ないって言ってたのにw」
「無事体調良くなって安心した」
「出ないんちゃうんかい 嬉しいけど」
一方、板倉に対しては、「本当に何をされてるんだ。怪我なら笑えん」「ベンチに入ってない板倉はガチ怪我なの？」「とにかく無事を願う」と、状態を危惧するコメントが少なくなかった。
29歳DFのコンディションが懸念される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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