エールディヴィジ 25/26のヨーロッパプレーオフ準決勝 アヤックスとフローニンゲンの試合が、5月22日01:45にクラス・スタディオンにて行われた。

アヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、ワウト・ウェフホルスト（FW）、スティーブン・ベルフハイス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダース（MF）、デイビッド・ファンデルベルフ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アヤックスに所属する冨安 健洋（DF）はベンチからのスタートとなった。

24分に試合が動く。アヤックスのミカ・ゴドツ（FW）のアシストからダフィ・クラーセン（MF）がヘディングシュートを決めてアヤックスが先制。

31分、フローニンゲンが選手交代を行う。トム・ファンベルゲン（FW）からブリニョルフル・ウィルムソン（MF）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とアヤックスがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分アヤックスが追加点。ジョルティ・モキオ（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アヤックスが2-0で勝利した。

なお、アヤックスに所属する冨安 健洋（DF）は83分から交代で出場した。

2026-05-22 03:50:21 更新