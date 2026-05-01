大泉洋 芸能生活30周年記念EP『感謝しかございません』にスキマスイッチが新曲「みんなのYEAH!!!」を書き下ろし

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大泉洋が8月12日に発売する芸能生活30周年記念EP『感謝しかございません』に、スキマスイッチが書き下ろした「みんなのYEAH!!!」が収録されることが明らかになった。

■ライブで盛り上がること必須なアップテンポなナンバー

新曲「みんなのYEAH!!!」は、5月30日からスタートする初のアリーナツアー『芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-』を見据えて制作。大泉からのリクエストで3人で打合せを行い、スキマスイッチのふたりによってライブで盛り上がること必須なアップテンポなナンバーに仕上げられた。

「みんなのYEAH!!!」は、先日発表となったゆず・北川悠仁の楽曲提供「ひざこぞう」とともに5月27日から先行配信される。

また、『芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-』の開催直前緊急生配信番組『私が盛り上がり方、教えます』が、5月22日21時からYouTubeで配信されることが決定。

こちらでは、リサイタルの楽しみ方、新曲について大泉本人の口から語られる予定だ。

■【動画】生配信番組『私が盛り上がり方、教えます』

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ひざこぞう」

https://yooizumi.lnk.to/HIZAKOZOU

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「みんなのYEAH!!!」

https://yooizumi.lnk.to/MINNANOYEAH

2026.08.12 ON SALE

EP『大泉 洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』

https://yooizumi.lnk.to/30th_anniversary_EP

■【画像】スキマスイッチのアーティスト写真

■関連リンク

大泉洋 OFFICIAL SITE

https://www.office-cue.com/profile_media/profile.php?t=2

スキマスイッチ OFFICIAL SITE

https://www.office-augusta.com/sukimaswitch/