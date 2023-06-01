スキマスイッチが大泉洋に新曲「みんなのYEAH!!!」を書き下ろし 30周年記念EPに収録＆先行配信
俳優・アーティストの大泉洋が8月12日に発売する芸能生活30周年記念EP『感謝しかございません』に、スキマスイッチが書き下ろした楽曲「みんなのYEAH!!!」が収録されることが発表された。
【画像】いろんなポーズが楽しい！大泉洋 EPジャケット3種
「みんなのYEAH!!!」は、5月30日に北海道からスタートする初のアリーナツアー『芸能生活30周年記念!!大泉洋リサイタル2-リベンジ-』を見据えて制作された楽曲。大泉からのリクエストで3人での打合せから始まり、スキマスイッチの2人によって、ライブで盛り上がること必至なアップテンポなナンバーに仕上げられた。同曲は、アリーナツアー直前の5月27日に先行配信リリースとなり、先日発表となったゆず・北川悠仁の楽曲提供による「ひざこぞう」と2曲同時に配信リリースされる。
なお、5月22日午後9時より、ツアー開催直前の緊急生配信『私が盛り上がり方、教えます』がCREATIVE OFFICE CUEのYouTubeチャンネルにて実施されることが決定。大泉本人によるリサイタルの楽しみ方、新曲について語られる予定だ。
【画像】いろんなポーズが楽しい！大泉洋 EPジャケット3種
「みんなのYEAH!!!」は、5月30日に北海道からスタートする初のアリーナツアー『芸能生活30周年記念!!大泉洋リサイタル2-リベンジ-』を見据えて制作された楽曲。大泉からのリクエストで3人での打合せから始まり、スキマスイッチの2人によって、ライブで盛り上がること必至なアップテンポなナンバーに仕上げられた。同曲は、アリーナツアー直前の5月27日に先行配信リリースとなり、先日発表となったゆず・北川悠仁の楽曲提供による「ひざこぞう」と2曲同時に配信リリースされる。
なお、5月22日午後9時より、ツアー開催直前の緊急生配信『私が盛り上がり方、教えます』がCREATIVE OFFICE CUEのYouTubeチャンネルにて実施されることが決定。大泉本人によるリサイタルの楽しみ方、新曲について語られる予定だ。