西A組2位のJ2新潟は23日にホームで愛媛とのリーグ最終節を迎える。負傷したGKバウマン（30）の代わりに直近2試合でスタメン出場しているGK吉満大介（33）は、最終節も泰然自若のプレーでゴールに鍵をかけてプレーオフに向けて弾みをつける。

負傷した仲間の思いも背負って戦う。変わらずに平常心で。加入した24年からチームのピンチで出番が回ってきた吉満。今季も終盤に左肋骨骨折で今季絶望となった守護神のバウマンに代わり、最後方からもり立てる。

「出ていない時は、もっとうまくなりたいという意識でやっている」と、ベンチを温めることが多かった今季も、ポジショニングなどの細部にこだわってトレーニングを積み、成長を実感。ベテランになっても多くの意見を聞き入れ「向上心が出続ければ周りにも伝染する」と明るい声と練習態度で取り組む。

4人のGK陣とは切磋琢磨（せっさたくま）する関係性を築き上げた。中でも今季新加入したバウマンについては「人のために動ける。プレーを抜きにして人として素晴らしい」と普段の振る舞いから尊敬の念を抱いている。今季初出場した第16節の金沢戦後にはバウマンからLINEでねぎらいの言葉ももらった。「一致団結できている」と力を込め、GK陣を代表してピッチに立っている思いが強い。

GK陣はフィールドプレーヤーよりも早くピッチに出て、居残り練習も行うことが多い。「量もこれだけやっている。自信になる」と語り「気負い過ぎず、できることをやる」と最終節を見据える吉満。勝利に貢献することだけを考えて、目の前の試合に臨む。（西巻 賢介）