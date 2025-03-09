モーニング娘。’26・牧野真莉愛（25）が、アイドルとして最後の写真集「モーニング娘。 牧野真莉愛」（ワニブックス）を6月24日に発売する。

卒業前月に沖縄で撮影。モーニング娘。として駆け抜けた青春の日々、眩しい笑顔、真っ直ぐな眼差し、そしてふと見せる儚さまで、アイドル人生のすべてが刻まれており、牧野真莉愛の真骨頂と呼ぶにふさわしい一冊に仕上がった。

発売日は、東京・日本武道館で卒業公演を行う6月24日。11年9カ月在席したグループとの日々に区切りをつける最後の作品となる。

牧野は「急遽ラスト写真集発売に向けて、スタッフの皆さんが動いて下さいました。数週間後にはもう沖縄で撮影していて、自分でも驚くくらいのスピード感でした。撮影はたった1日。今までの写真集で一番短い撮影時間でしたが、18歳〜20歳の写真集や全集を手掛けて下さったスタッフの皆さんが集結して下さって、“アイドル・牧野真莉愛の完成形”と言える作品になったと思っています」と、最後となる本作に向けた思いを明かした。

そして「牧野真莉愛、これで本当に“思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができました”。これまで写真集に携わって下さった全ての皆様、そして応援して下さったファンの皆様、本当にありがとうございます。モーニング娘。として最後の牧野真莉愛の写真集。ぜひ皆さんの目に焼き付けて下さい」と自信たっぷりに呼びかけた。