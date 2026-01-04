男性7人組「CLASS SEVEN」の大東立樹（21）が、Canva Japanオリジナルドラマ「どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。」に主演する。Canva公式YouTubeチャンネルで来月24日から配信開始される。

同ドラマはデザインツール「Canva」が手がける、ドラマを通じてデザインを学ぶチュートリアルドラマの第2弾。主演の大東は高校3年のデジタル分野に長けたオタク男子を演じる。主人公のクラスに女優の秋田汐梨（23）演じる元アイドル研究生が転校してきて、交流を深める中で暮らすが一致団結して目標に挑むという物語。

大東のクラスメート役にはCLASS SEVENの全メンバー。大東演じる主人公のオタク仲間に郄野秀侑（17）と高田憐（17）。スクールカースト上位の軽音部のバンドメンバーに、近藤大海（19）、横田大雅（16）、星慧音（16）、中澤漣（16）。大東は「（CLASS SEVEN）全員での出演に感謝の気持ちで胸がいっぱいです。旭見高校のカーストを越え、Canvaと音楽が起こす奇跡を、ぜひ楽しんでいただきたいです！」と呼びかけている。

――以下、CLASS SEVENコメント

郄野秀侑「7人での出演とても光栄です！僕自身この撮影を通して、Canvaを使えるようになりました！デザインの魅力も詰まったドラマになっています！」

高田憐「オタク役を演じさせてもらい、眼鏡と七三分けで自分がオタクだったらと想像して頑張りましたのでそこに注目して欲しいです！」

近藤大海「CLASS SEVEN 7人でこの作品に出れることとても嬉しいです。楽器を使った演技があるのでぜひ注目してみてください！」

横田大雅「本当に幸せです。今回、自分は初めてギターに挑戦しましたし、メンバー全員で精一杯挑んだので、ぜひ見てみてください」

星慧音「7人でのドラマ出演、とても楽しい撮影でした！ぜひ見ていただきCanvaを活用して欲しいです！」

中澤漣「今回、出演が決まってとても嬉しかったです。自分より年上のバンドマンを演じさせてもらいました。ベースも初挑戦したのでぜひ注目してみてください」