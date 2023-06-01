CLASS SEVEN、全員でドラマ出演が決定 ドラマ『どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。』キャスト一挙解禁 M!LK吉田仁人らが続投【コメントあり】
7人組グループ・CLASS SEVENが、6月24日より配信スタートのCanvaオリジナル連続ドラマ『どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。』に全員そろって出演することが発表された。さらに放送に先立って、M!LK・吉田仁人ら豪華キャストのほか、予告編や場面写真が一挙解禁された。
【場面カット】爽やか…！CLASS SEVENらの制服カットが解禁
本作は、旭見高校の3年B組を舞台にしたオリジナル学園ストーリー。登場人物には、“オタク”男子や“元アイドル研究生”の女子、さらに“バンド”に情熱を注ぐメンバーなど個性豊かなキャラクターが登場する。しかし、クラスメイトの間にはスクールカーストがあった。そんな溝を“デザインと音楽の力”を武器に乗り越え、やがて同じ目標に向かっていく、デジタルネイティブ世代のひたむきな葛藤を描いた青春クリエイティブ群像劇となっている。
キャストには、主演にCLASS SEVENの大東立樹、ヒロインに秋田汐梨を迎え、前作より石川翔鈴、三倉茉奈、M!LK・吉田仁人が続投。全員での出演が決定したCLASS SEVENは、主演を務める大東のほか、オタク仲間として、沢村暁人役に高野秀侑（※高＝はしごだか）、田辺大地役に高田憐、軽音部バンドメンバーの大友聖也役に近藤大海、相川悠介役に横田大雅、村瀬栄一郎役に星慧音、富永翔役を中澤漣が務める。
また、前作『拝啓 今日も私と商店街は元気です』から引き続き、教師・中野桜役に石川、「パン屋 ナカノヤ」で働く面々に三倉＆清水伸、前作でも話題を呼んだバンドマン・相沢賢役を吉田が担当する。
主演を務める大東は7人での出演に、「（CLASS SEVEN）全員での出演に感謝の気持ちで胸がいっぱいです」とコメント。星も「7人でのドラマ出演、とても楽しい撮影でした！」と撮影を振り返った。
【キャストコメント】
■大東立樹
全員での出演に感謝の気持ちで胸がいっぱいです。旭見高校のカーストを越え、Canvaと音楽が起こす奇跡を、ぜひ楽しんでいただきたいです！
■秋田汐梨
この作品を通して、挑戦する勇気さえ持てば、自分の知らなかった自分にも出会えるのだと感じました。私にとって憧れだった青春が詰まった、かけがえのない撮影期間でした！
■高野秀侑
7人での出演とても光栄です！僕自身この撮影を通して、Canvaを使えるようになりました！デザインの魅力も詰まったドラマになっています！
■高田憐
オタク役を演じさせてもらい、眼鏡と七三分けで自分がオタクだったらと想像して頑張りましたのでそこに注目して欲しいです！
■近藤大海
CLASS SEVEN 7人でこの作品に出れることとても嬉しいです。楽器を使った演技があるのでぜひ注目してみてください！
■横田大雅
本当に幸せです。今回、自分は初めてギターに挑戦しましたし、メンバー全員で精一杯挑んだので、ぜひ見てみてください。
■星慧音
7人でのドラマ出演、とても楽しい撮影でした！ぜひ見ていただきCanvaを活用して欲しいです！
■中澤漣
今回、出演が決まってとても嬉しかったです。自分より年上のバンドマンを演じさせてもらいました。ベースも初挑戦したのでぜひ注目してみてください。
【場面カット】爽やか…！CLASS SEVENらの制服カットが解禁
本作は、旭見高校の3年B組を舞台にしたオリジナル学園ストーリー。登場人物には、“オタク”男子や“元アイドル研究生”の女子、さらに“バンド”に情熱を注ぐメンバーなど個性豊かなキャラクターが登場する。しかし、クラスメイトの間にはスクールカーストがあった。そんな溝を“デザインと音楽の力”を武器に乗り越え、やがて同じ目標に向かっていく、デジタルネイティブ世代のひたむきな葛藤を描いた青春クリエイティブ群像劇となっている。
また、前作『拝啓 今日も私と商店街は元気です』から引き続き、教師・中野桜役に石川、「パン屋 ナカノヤ」で働く面々に三倉＆清水伸、前作でも話題を呼んだバンドマン・相沢賢役を吉田が担当する。
主演を務める大東は7人での出演に、「（CLASS SEVEN）全員での出演に感謝の気持ちで胸がいっぱいです」とコメント。星も「7人でのドラマ出演、とても楽しい撮影でした！」と撮影を振り返った。
【キャストコメント】
■大東立樹
全員での出演に感謝の気持ちで胸がいっぱいです。旭見高校のカーストを越え、Canvaと音楽が起こす奇跡を、ぜひ楽しんでいただきたいです！
■秋田汐梨
この作品を通して、挑戦する勇気さえ持てば、自分の知らなかった自分にも出会えるのだと感じました。私にとって憧れだった青春が詰まった、かけがえのない撮影期間でした！
■高野秀侑
7人での出演とても光栄です！僕自身この撮影を通して、Canvaを使えるようになりました！デザインの魅力も詰まったドラマになっています！
■高田憐
オタク役を演じさせてもらい、眼鏡と七三分けで自分がオタクだったらと想像して頑張りましたのでそこに注目して欲しいです！
■近藤大海
CLASS SEVEN 7人でこの作品に出れることとても嬉しいです。楽器を使った演技があるのでぜひ注目してみてください！
■横田大雅
本当に幸せです。今回、自分は初めてギターに挑戦しましたし、メンバー全員で精一杯挑んだので、ぜひ見てみてください。
■星慧音
7人でのドラマ出演、とても楽しい撮影でした！ぜひ見ていただきCanvaを活用して欲しいです！
■中澤漣
今回、出演が決まってとても嬉しかったです。自分より年上のバンドマンを演じさせてもらいました。ベースも初挑戦したのでぜひ注目してみてください。