俳優の大泉洋（５３）が、人気ユニット・スキマスイッチから楽曲提供を受けた新曲「みんなのＹＥＡＨ！！！」を２７日に配信リリースすることが２１日、決まった。芸能生活３０周年記念のＥＰ盤「感謝しかございません」（８月１２日発売）にも収録される。

ＮＨＫ「ＳＯＮＧＳ」などでの共演経験を生かし、大橋卓弥（４８）と常田真太郎（４８）にオファー。夢のコラボが実現した。大泉から「ライブで『盛り上がっていきましょう！』という時の曲にしたい」と要望を受けた２人が、大泉のキャラクターをイメージしてアップテンポなナンバーに仕上げた。

大泉は「僕が好きなスキマスイッチさんの（楽曲の）好きな部分がいっぱい入っている」と大興奮。「晴れた日突然のスコールは神様のいたずら？」と、雨男で知られる大泉を連想させる歌詞も登場するが「あそこが一番、僕らしいかな」と喜んだ。

大橋は「本当に（雨男と）知らなくて。洋さんっぽさを、僕たちなりにちりばめた（結果）。狙って書きたかったな〜。気付いていたことにするか」と返し、笑いを誘った。

ＥＰ盤には玉置浩二の楽曲提供曲「陽炎」、ゆず・北川悠仁の書き下ろし曲「ひざこぞう」など全６曲を収録予定。大泉は３０日から全国アリーナツアー（３都市７公演）を行う。