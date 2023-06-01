NY株式21日（NY時間14:07）（日本時間03:07）
ダウ平均　　　50265.71（+256.36　+0.51%）
ナスダック　　　26341.18（+70.82　+0.27%）
CME日経平均先物　62280（大証終比：+740　+1.19%）

欧州株式21日終値
英FT100　 10443.47（+11.13　+0.11%）
独DAX　 24606.77（-130.47　-0.53%）
仏CAC40　 8086.00（-31.42　-0.39%）

米国債利回り
2年債　 　4.062（+0.007）
10年債　 　4.566（-0.020）
30年債　 　5.098（-0.025）
期待インフレ率　 　2.424（-0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.098（+0.002）
英　国　　4.965（-0.023）
カナダ　　3.541（-0.046）
豪　州　　4.965（-0.104）
日　本　　2.761（-0.011）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝96.84（-1.42　-1.45%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4556.40（+21.10　+0.47%）

ビットコイン（ドル）
77629.25（-32.18　-0.04%）
（円建・参考値）
1234万2274円（-5116　-0.04%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ