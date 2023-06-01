ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２５６ドル高 ナスダックもプラス圏に浮上
NY株式21日（NY時間14:07）（日本時間03:07）
ダウ平均 50265.71（+256.36 +0.51%）
ナスダック 26341.18（+70.82 +0.27%）
CME日経平均先物 62280（大証終比：+740 +1.19%）
欧州株式21日終値
英FT100 10443.47（+11.13 +0.11%）
独DAX 24606.77（-130.47 -0.53%）
仏CAC40 8086.00（-31.42 -0.39%）
米国債利回り
2年債 4.062（+0.007）
10年債 4.566（-0.020）
30年債 5.098（-0.025）
期待インフレ率 2.424（-0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.098（+0.002）
英 国 4.965（-0.023）
カナダ 3.541（-0.046）
豪 州 4.965（-0.104）
日 本 2.761（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝96.84（-1.42 -1.45%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4556.40（+21.10 +0.47%）
ビットコイン（ドル）
77629.25（-32.18 -0.04%）
（円建・参考値）
1234万2274円（-5116 -0.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50265.71（+256.36 +0.51%）
ナスダック 26341.18（+70.82 +0.27%）
CME日経平均先物 62280（大証終比：+740 +1.19%）
欧州株式21日終値
英FT100 10443.47（+11.13 +0.11%）
独DAX 24606.77（-130.47 -0.53%）
仏CAC40 8086.00（-31.42 -0.39%）
米国債利回り
2年債 4.062（+0.007）
10年債 4.566（-0.020）
30年債 5.098（-0.025）
期待インフレ率 2.424（-0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.098（+0.002）
英 国 4.965（-0.023）
カナダ 3.541（-0.046）
豪 州 4.965（-0.104）
日 本 2.761（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝96.84（-1.42 -1.45%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4556.40（+21.10 +0.47%）
ビットコイン（ドル）
77629.25（-32.18 -0.04%）
（円建・参考値）
1234万2274円（-5116 -0.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ