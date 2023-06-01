[5.21 ベルギー・リーグプレーオフ1第9節](Lotto Park)

※27:30開始

<出場メンバー>

[アンデルレヒト]

先発

GK 26 コリン コーセマンス

DF 3 L. Hey

DF 7 I. Camara

DF 55 マルコ カナ

DF 79 A. Maamar

MF 10 ヤリ ヴェルスハーレン

MF 13 ネイサン サリバ

MF 74 ネイサン デ キャット

FW 14 ダニロ シカン

FW 21 C. Huerta

FW 83 T. Degreef

控え

GK 32 J. Heekeren

DF 4 M. Angély

DF 6 ルドビク・アウグスティンソン

DF 54 キリアン サルデラ

MF 11 トルガン・アザール

MF 23 マッツ リッツ

MF 24 E. Llansana

MF 99 I. Kanaté

FW 91 アドリアーノ・ベルタッチーニ

監督

タラヴェルイェレミー

[シントトロイデン]

先発

GK 21 マット・レンドファー

DF 4 ロイク・ムベ・ソウ

DF 23 J. Pupe

DF 26 ビサル・ムスリウ

DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール

MF 6 山本理仁

MF 7 アルブノール・ムヤ

MF 8 アブドゥライェ・シッサコ

MF 10 イリアス・セバウィ

MF 14 ライアン・マーレン

FW 99 新川志音

控え

GK 16 小久保玲央ブライアン

DF 5 谷口彰悟

DF 18 シメン・ユクレラー

DF 22 ウォルク・ヤンセンス

MF 33 アルイス・ディリケン

FW 38 松澤海斗

FW 42 後藤啓介

FW 53 アダム・ヌエリ

FW 77 O. Diouf

監督

ワウテル ヴランケン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります