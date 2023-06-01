アンデルレヒトvsシントトロイデン スタメン発表
[5.21 ベルギー・リーグプレーオフ1第9節](Lotto Park)
※27:30開始
<出場メンバー>
[アンデルレヒト]
先発
GK 26 コリン コーセマンス
DF 3 L. Hey
DF 7 I. Camara
DF 55 マルコ カナ
DF 79 A. Maamar
MF 10 ヤリ ヴェルスハーレン
MF 13 ネイサン サリバ
MF 74 ネイサン デ キャット
FW 14 ダニロ シカン
FW 21 C. Huerta
FW 83 T. Degreef
控え
GK 32 J. Heekeren
DF 4 M. Angély
DF 6 ルドビク・アウグスティンソン
DF 54 キリアン サルデラ
MF 11 トルガン・アザール
MF 23 マッツ リッツ
MF 24 E. Llansana
MF 99 I. Kanaté
FW 91 アドリアーノ・ベルタッチーニ
監督
タラヴェルイェレミー
[シントトロイデン]
先発
GK 21 マット・レンドファー
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 7 アルブノール・ムヤ
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 14 ライアン・マーレン
FW 99 新川志音
控え
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 5 谷口彰悟
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 38 松澤海斗
FW 42 後藤啓介
FW 53 アダム・ヌエリ
FW 77 O. Diouf
監督
ワウテル ヴランケン
※27:30開始
<出場メンバー>
[アンデルレヒト]
先発
GK 26 コリン コーセマンス
DF 3 L. Hey
DF 7 I. Camara
DF 55 マルコ カナ
DF 79 A. Maamar
MF 10 ヤリ ヴェルスハーレン
MF 13 ネイサン サリバ
MF 74 ネイサン デ キャット
FW 14 ダニロ シカン
FW 21 C. Huerta
FW 83 T. Degreef
GK 32 J. Heekeren
DF 4 M. Angély
DF 6 ルドビク・アウグスティンソン
DF 54 キリアン サルデラ
MF 11 トルガン・アザール
MF 23 マッツ リッツ
MF 24 E. Llansana
MF 99 I. Kanaté
FW 91 アドリアーノ・ベルタッチーニ
監督
タラヴェルイェレミー
[シントトロイデン]
先発
GK 21 マット・レンドファー
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 7 アルブノール・ムヤ
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 14 ライアン・マーレン
FW 99 新川志音
控え
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 5 谷口彰悟
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 38 松澤海斗
FW 42 後藤啓介
FW 53 アダム・ヌエリ
FW 77 O. Diouf
監督
ワウテル ヴランケン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります