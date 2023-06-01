NY株式21日（NY時間13:06）（日本時間02:06）
ダウ平均　　　49923.25（-86.10　-0.17%）
ナスダック　　　26170.23（-100.13　-0.38%）
CME日経平均先物　61645（大証終比：+105　+0.17%）

欧州株式21日終値
英FT100　 10443.47（+11.13　+0.11%）
独DAX　 24606.77（-130.47　-0.53%）
仏CAC40　 8086.00（-31.42　-0.39%）

米国債利回り
2年債　 　4.096（+0.041）
10年債　 　4.601（+0.016）
30年債　 　5.126（+0.003）
期待インフレ率　 　2.459（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.098（+0.002）
英　国　　4.965（-0.023）
カナダ　　3.583（-0.004）
豪　州　　4.965（-0.104）
日　本　　2.761（-0.011）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝100.34（+2.08　+2.12%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4518.60（-16.70　-0.37%）

ビットコイン（ドル）
77136.00（-525.43　-0.68%）
（円建・参考値）
1227万6966円（-83627　-0.68%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ