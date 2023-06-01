ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は８６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式21日（NY時間13:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 49923.25（-86.10 -0.17%）
ナスダック 26170.23（-100.13 -0.38%）
CME日経平均先物 61645（大証終比：+105 +0.17%）
欧州株式21日終値
英FT100 10443.47（+11.13 +0.11%）
独DAX 24606.77（-130.47 -0.53%）
仏CAC40 8086.00（-31.42 -0.39%）
米国債利回り
2年債 4.096（+0.041）
10年債 4.601（+0.016）
30年債 5.126（+0.003）
期待インフレ率 2.459（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.098（+0.002）
英 国 4.965（-0.023）
カナダ 3.583（-0.004）
豪 州 4.965（-0.104）
日 本 2.761（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝100.34（+2.08 +2.12%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4518.60（-16.70 -0.37%）
ビットコイン（ドル）
77136.00（-525.43 -0.68%）
（円建・参考値）
1227万6966円（-83627 -0.68%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49923.25（-86.10 -0.17%）
ナスダック 26170.23（-100.13 -0.38%）
CME日経平均先物 61645（大証終比：+105 +0.17%）
欧州株式21日終値
英FT100 10443.47（+11.13 +0.11%）
独DAX 24606.77（-130.47 -0.53%）
仏CAC40 8086.00（-31.42 -0.39%）
米国債利回り
2年債 4.096（+0.041）
10年債 4.601（+0.016）
30年債 5.126（+0.003）
期待インフレ率 2.459（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.098（+0.002）
英 国 4.965（-0.023）
カナダ 3.583（-0.004）
豪 州 4.965（-0.104）
日 本 2.761（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝100.34（+2.08 +2.12%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4518.60（-16.70 -0.37%）
ビットコイン（ドル）
77136.00（-525.43 -0.68%）
（円建・参考値）
1227万6966円（-83627 -0.68%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ