きょうの為替市場はドルの買い戻しが優勢となる中、ポンドドルは一時１．３３ドル台に値を落としていた。２００日線が１．３４ドル台前半に来ているが、その水準を挟んでの一進一退が続いている。一方、ポンド円は一時２１３円台前半まで下落。２１日線と１００日線の間での推移が続いている。



本日は５月の英ＰＭＩが発表になっていたが、弱い内容となっていた。ストラテジストは、本日の英ＰＭＩがポンドへの逆風を浮き彫りにしていると指摘。イラン紛争と英政治が企業の信頼感を圧迫し、１３カ月ぶりの低水準に低下していた。



今回の英ＰＭＩには、明かに政治的不確実性のプレミアムも加わり、それはポンドのマイナス要因に追加され、エネルギーショック以上だと述べている。同ストラテジストはまた、英中銀が直面するスタグフレーションの束縛が急激に強まっている点も指摘している。



GBP/USD 1.3437 GBP/JPY 213.54 EUR/GBP 0.8647



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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