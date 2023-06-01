　22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円高の6万1660円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万1684.14円に対しては24.14円安。出来高は8895枚となっている。

　TOPIX先物期近は3848ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.81ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61660　　　　　+120　　　　8895
日経225mini 　　　　　　 61660　　　　　+130　　　211425
TOPIX先物 　　　　　　　　3848　　　　　-1.5　　　 13921
JPX日経400先物　　　　　 34810　　　　　 -60　　　　 377
グロース指数先物　　　　　 787　　　　　　+0　　　　 479
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース