日経225先物：22日2時＝120円高、6万1660円
22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円高の6万1660円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万1684.14円に対しては24.14円安。出来高は8895枚となっている。
TOPIX先物期近は3848ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.81ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61660 +120 8895
日経225mini 61660 +130 211425
TOPIX先物 3848 -1.5 13921
JPX日経400先物 34810 -60 377
グロース指数先物 787 +0 479
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3848ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.81ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61660 +120 8895
日経225mini 61660 +130 211425
TOPIX先物 3848 -1.5 13921
JPX日経400先物 34810 -60 377
グロース指数先物 787 +0 479
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース