ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式21日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均 49956.08（-53.27 -0.11%）
ナスダック 26181.21（-89.15 -0.34%）
CME日経平均先物 61650（大証終比：+110 +0.18%）
欧州株式21日GMT16:02
英FT100 10443.47（+11.13 +0.11%）
独DAX 24606.77（-130.47 -0.53%）
仏CAC40 8086.00（-31.42 -0.39%）
米国債利回り
2年債 4.096（+0.041）
10年債 4.601（+0.016）
30年債 5.123（0.000）
期待インフレ率 2.466（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.098（+0.002）
英 国 4.965（-0.023）
カナダ 3.592（+0.005）
豪 州 4.965（-0.104）
日 本 2.761（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝100.11（+1.85 +1.88%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4512.50（-22.80 -0.50%）
ビットコイン（ドル）
77190.06（-471.37 -0.61%）
（円建・参考値）
1228万4026円（-75014 -0.61%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49956.08（-53.27 -0.11%）
ナスダック 26181.21（-89.15 -0.34%）
CME日経平均先物 61650（大証終比：+110 +0.18%）
欧州株式21日GMT16:02
英FT100 10443.47（+11.13 +0.11%）
独DAX 24606.77（-130.47 -0.53%）
仏CAC40 8086.00（-31.42 -0.39%）
米国債利回り
2年債 4.096（+0.041）
10年債 4.601（+0.016）
30年債 5.123（0.000）
期待インフレ率 2.466（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.098（+0.002）
英 国 4.965（-0.023）
カナダ 3.592（+0.005）
豪 州 4.965（-0.104）
日 本 2.761（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝100.11（+1.85 +1.88%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4512.50（-22.80 -0.50%）
ビットコイン（ドル）
77190.06（-471.37 -0.61%）
（円建・参考値）
1228万4026円（-75014 -0.61%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ