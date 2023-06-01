NY株式21日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均　　　49956.08（-53.27　-0.11%）
ナスダック　　　26181.21（-89.15　-0.34%）
CME日経平均先物　61650（大証終比：+110　+0.18%）

欧州株式21日GMT16:02
英FT100　 10443.47（+11.13　+0.11%）
独DAX　 24606.77（-130.47　-0.53%）
仏CAC40　 8086.00（-31.42　-0.39%）

米国債利回り
2年債　 　4.096（+0.041）
10年債　 　4.601（+0.016）
30年債　 　5.123（0.000）
期待インフレ率　 　2.466（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.098（+0.002）
英　国　　4.965（-0.023）
カナダ　　3.592（+0.005）
豪　州　　4.965（-0.104）
日　本　　2.761（-0.011）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝100.11（+1.85　+1.88%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4512.50（-22.80　-0.50%）

ビットコイン（ドル）
77190.06（-471.37　-0.61%）
（円建・参考値）
1228万4026円（-75014　-0.61%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ