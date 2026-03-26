AFCがU20アジア杯予選を改革、実力別の“2部制”「予選フェーズ」「育成フェーズ」を導入
アジアサッカー連盟(AFC)は21日、AFC U20アジアカップ予選の概要を発表し、新たな大会方式を導入することを明らかにした。組み合わせ抽選会は今月28日にマレーシア・クアラルンプールのAFCハウスで行われる。
来年3月に中国で行われる本大会出場を目指し、予選には44チームが参加。大会は8月31日から9月6日にかけて集中開催方式で実施される。今回からAFCの育成年代大会改革の一環として、新フォーマットが採用。AFCは「より意味のある試合を増やし、技術レベルが近い相手と対戦する機会を確保するため」と説明しており、昇降格制度を伴う2段階制を導入するという。
新方式では「予選フェーズ」と「育成フェーズ」に分割される。「予選フェーズ」には32チームが参加し、4チームずつ8組に分かれる。各組1位の8チームと、各組2位のうち成績上位7チームの計15チーム、そして開催国を加えた16チームが本大会に出場する。
一方、各組最下位のチームは次回大会の「育成フェーズ」へ降格となる。「育成フェーズ」には12チームが参加。4チームずつ3組に分かれ、各組上位2チームが次回大会の「予選フェーズ」へ昇格する仕組みとなった。
AFCは、この制度について「各協会の発展段階に応じた環境を整え、技術的格差を埋めることを目指す」と説明。「育成フェーズ」については「技術向上と国際大会経験の提供」が主な目的になるとしている。
また、シード分けは直近3大会の成績と参加チーム数を基準に決定。日本は韓国、オーストラリア、サウジアラビアなどとともに「予選フェーズ」のポット1に入った。
予選の開催国については、同一組回避のため別枠の“ホストポット”に振り分けられる。今回の「予選フェーズ」ではウズベキスタン、カタール、タイ、ベトナム、キルギス、カンボジア、バーレーン、ラオスが開催地となる。
さらにAFCは、今回承認された内容について「最終的にはAFC執行委員会の承認を経て正式決定となる」と説明。U17アジアカップ予選についても詳細調整を進める方針を示した。
【予選フェーズ】
▽ポット1
オーストラリア、韓国、日本、サウジアラビア、ウズベキスタン、イラク、イラン、ヨルダン
▽ポット2
カタール、インドネシア、シリア、タイ、ベトナム、イエメン、キルギス、タジキスタン
▽ポット3
オマーン、UAE、インド、北朝鮮、カンボジア、バーレーン、マレーシア、フィリピン
▽ポット4
バングラデシュ、トルクメニスタン、クウェート、レバノン、パレスチナ、ラオス、香港、アフガニスタン
【育成フェーズ】
▽ポット1
台湾、モンゴル、ミャンマー
▽ポット2
シンガポール、グアム、モルディブ
▽ポット3
ネパール、ブルネイ、ブータン
▽ポット4
マカオ、スリランカ、北マリアナ諸島
来年3月に中国で行われる本大会出場を目指し、予選には44チームが参加。大会は8月31日から9月6日にかけて集中開催方式で実施される。今回からAFCの育成年代大会改革の一環として、新フォーマットが採用。AFCは「より意味のある試合を増やし、技術レベルが近い相手と対戦する機会を確保するため」と説明しており、昇降格制度を伴う2段階制を導入するという。
一方、各組最下位のチームは次回大会の「育成フェーズ」へ降格となる。「育成フェーズ」には12チームが参加。4チームずつ3組に分かれ、各組上位2チームが次回大会の「予選フェーズ」へ昇格する仕組みとなった。
AFCは、この制度について「各協会の発展段階に応じた環境を整え、技術的格差を埋めることを目指す」と説明。「育成フェーズ」については「技術向上と国際大会経験の提供」が主な目的になるとしている。
また、シード分けは直近3大会の成績と参加チーム数を基準に決定。日本は韓国、オーストラリア、サウジアラビアなどとともに「予選フェーズ」のポット1に入った。
予選の開催国については、同一組回避のため別枠の“ホストポット”に振り分けられる。今回の「予選フェーズ」ではウズベキスタン、カタール、タイ、ベトナム、キルギス、カンボジア、バーレーン、ラオスが開催地となる。
さらにAFCは、今回承認された内容について「最終的にはAFC執行委員会の承認を経て正式決定となる」と説明。U17アジアカップ予選についても詳細調整を進める方針を示した。
【予選フェーズ】
▽ポット1
オーストラリア、韓国、日本、サウジアラビア、ウズベキスタン、イラク、イラン、ヨルダン
▽ポット2
カタール、インドネシア、シリア、タイ、ベトナム、イエメン、キルギス、タジキスタン
▽ポット3
オマーン、UAE、インド、北朝鮮、カンボジア、バーレーン、マレーシア、フィリピン
▽ポット4
バングラデシュ、トルクメニスタン、クウェート、レバノン、パレスチナ、ラオス、香港、アフガニスタン
【育成フェーズ】
▽ポット1
台湾、モンゴル、ミャンマー
▽ポット2
シンガポール、グアム、モルディブ
▽ポット3
ネパール、ブルネイ、ブータン
▽ポット4
マカオ、スリランカ、北マリアナ諸島