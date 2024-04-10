◇ナ・リーグ ドジャース4−0パドレス（2026年5月20日 サンディエゴ）

【ヤナギタイムズ】今季は二刀流への風当たりが強い。対戦するMLBの監督からも、20年に新設された投手でも野手でもない「二刀流登録」への不満や、攻守交代時の準備の長さを指摘する声が上がる。打撃不振の原因も投手の負荷に置き換えられている。MLB担当・柳原直之記者（40）のコラム「ヤナギタイムズ」で、大谷と二刀流の現在地を考察する。

大谷はいつも以上にゆっくり、息が乱れないように、ダイヤモンドを一周していた。初めて「1番・投手」で出場した16年7月3日のソフトバンク戦も、そうだった。この日と同じ先制の決勝ソロを放った試合だ。

当時の日本ハム・栗山監督は試合前に「これで負けたら俺もお前も相当批判されるからね」と告げ、大谷も無言でうなずいたという。その結果が史上初の投手によるプレーボール弾。投げては8回無失点で8勝目を挙げた。

あれからちょうど10年。二刀流が“市民権”を得て年月がたつが、今季は風当たりが強い。4月のブルージェイズ戦では初回裏の攻撃前に相手1番のスプリンガーが、走者として残った大谷が初回のマウンドに上がるための準備時間について球審に確認した。ウオームアップ時間は球審に裁量が与えられている。昨秋のワールドシリーズ第7戦でもジョン・シュナイダー監督が異議を唱えた。ともに基準となる2分以上かかっていた。

8月末まではベンチ入り26人のうち投手の登録が13人に限られる中、二刀流登録の大谷が投手にカウントされない。カブスのクレイグ・カウンセル監督が「奇妙だ」と指摘し、ジャイアンツのトニー・ビテロ監督も同調した。このルールは20年に制定された。6年がたつが、大谷のような選手は現れていない。二刀流選手育成の難しさを表すものでもあり、議論として“今更感”は否めない。

大谷は7月5日に32歳を迎える。一般的に肉体的ピークに差し掛かる頃か、もしくは過ぎていてもおかしくない。打撃不振の原因を投手での肉体的負担に置き換えるメディアの論調もあるが、大谷自身は「単純に実力不足」と否定している。

二刀流には夢がある。ルールを含め是非を問う声は今後も続くだろうが、この日のように敵味方関係なく球場全体を沸かせる唯一無二の魅力を覚えておきたい。