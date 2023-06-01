ロイター通信は中国軍が去年、ロシアの軍人およそ200人を中国国内で極秘に訓練していたと報じました。多くはその後、ウクライナの戦闘に参加した可能性があり、記事ではウクライナ侵攻に対する中国の「より直接的な関与」との見方を伝えています。

ロイター通信は19日、中国軍が去年後半にロシアの軍人およそ200人を中国国内で極秘に訓練していたと報じました。ヨーロッパの複数の情報機関からの証言に加え、中国とロシアの間で交わされた合意書を独自に確認したとしています。

ロシア軍人は河北省や南京など各地にある中国軍の施設に派遣され、中国が技術的な強みを持つドローンを活用した迫撃砲の射撃訓練や、接近してくる敵のドローンへの対処訓練などを受けたということです。また、合意書には、中国軍の兵士数百人がロシアで軍事訓練を受けることも含まれています。

訓練を受けたロシアの軍人はその後、ウクライナの戦場へ送られた可能性が極めて高いということで、ロイター通信は情報機関の話として、ロシアとウクライナとの戦争に中国が「これまで知られてきたよりもはるかに直接的に関与している」と伝えています。

一方、ロシア大統領府のペスコフ報道官は21日、この報道について「偽情報だ」と否定しています。