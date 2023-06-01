警察が21日、家宅捜索に入ったのは、栃木県で起きた強盗殺人事件の指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）の自宅です。この事件では、69歳の女性が殺害されるなどし、竹前容疑者夫婦のほかに、実行役の高校生4人も逮捕されています。

犯行のきっかけとなったのは、4人の少年のうち、2番目に逮捕された少年でした。この少年が闇バイトに応募し、その後、竹前容疑者夫婦と知り合ったとみられます。

そして、海斗容疑者が面識のあった少年に実行役の仲間を集めさせた可能性があることが新たにわかりました。

少年の一部は「事件当日まで普通のバイトだと思っていた」と供述していて、中には、知人にこんな話をしていた少年も…

少年

「10万円の仕事が入った」

犯行の際は、3人が住宅に押し入り、1人は運転役だったということです。

殺害された富山さんは、胸など20か所以上を刺されていました。また、飼われていた犬も殺されたとみられています。

近所の人によると、自宅の向かい側の作業場で飼われていたという犬。

近所に住む人

「夜、誰もいなくなるから作業場の方、番犬っていうことで（飼っていた）。（自宅の）正門から入れば必ず、姿が見えれば吠えます」

犯行後、車に乗れず、ヒッチハイクや徒歩で逃走した少年もいたとみられていますが、少年のひとりは、その後、飲食店のアルバイトに行き、そこで確保されていたことが明らかになりました。

指示役とみられる竹前容疑者夫婦は、取り調べに対し、「自分たちは関係ない」と容疑を否認しています。

妻の美結容疑者は、事件当日にもSNSに動画を投稿していましたが、その3日後、横浜市のホテルで生後7か月の娘といるところを確保されました。

一方、夫の海斗容疑者は、韓国の仁川を経由し、タイのバンコクに逃亡しようとしていたことが捜査関係者への取材で新たにわかりました。羽田空港で確保されたのは、搭乗開始の数十分前でした。

海斗容疑者を知る人は…

海斗容疑者の知人

「見た目はやんちゃなところはあったが、本当、ニコニコして明るいイメージ、ずっと」

「トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）」による犯行も視野に捜査が進んでいる今回の事件。元刑事は…

元警視庁警視 櫻井裕一氏

「トクリュウという犯罪の上には必ず、犯罪組織、暴力団組織や国際犯罪組織が絡んでいるというのは間違いない。（海斗容疑者が）『こっちに来い』と言われて、受け入れる犯罪組織なり国際拠点のある、そこに逃げようとしたのかもしれない」

「トクリュウ」の関与が疑われる事件は、各地で相次いでいます。

21日、鹿児島県警が公開したのは、目出し帽やバール、スマートフォンなどの押収品。佐賀県内の民家に強盗に入る準備をしたとして、19歳から49歳の男5人を強盗予備などの疑いで逮捕、送検したと発表しました。

県警によると、この事件が発覚したのは今月1日。鹿児島県出水市の国道で不審な車両が目撃されました。

110番通報

「ふらふら走る車がいる」

県警が市内の路上に止まっていた車を調べたところ、目出し帽やバールなどが見つかりました。県警は「トクリュウ」の犯行とみて調べています。

さらに、21日午前、東京・新宿でも、貴金属買取店の事務所近くで、強盗目的で警棒を持ち、徘徊したとして、いずれも23歳の男2人が現行犯逮捕されました。

警視庁の「トクリュウ対策本部」の情報で、店の事務所に運ばれる金塊が狙われる可能性があり、捜査員が警戒していたところ、男らが現れました。

現場近くの店の店員

「こういうオープンなところで普通に入ってきたら、強盗なのかお客さんなのかわからないし、本当に怖い」

警視庁は、現場にいた別の男4人を任意同行。ほかに2人が逃走したとみられ、行方を追っています。