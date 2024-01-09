15日の広島戦前、猛虎ナインは思わず目を丸くした。クラブハウスの食堂に高級料理の「フグの唐揚げ」が登場したのだ。太っ腹な差し入れの主は、西勇だった。

「みんなびっくりしてたけど、喜んで食べてくれた。その姿を見られてうれしかった」

兄貴分の粋なサプライズに、ナインたちも大興奮だった。「フグの差し入れはやばいですって！」。試合前の食堂内には、そんな歓喜の声も響きわたった。フグは自身も好物の一つで、シーズン中もよく口にする食材。今回はなじみのフグ店にお願いし、特別に振る舞ってもらったという。

実は、フグは低カロリーかつ高タンパク質で、アスリートにはうってつけ。疲労回復の効果が期待されるタウリンも含まれており、過酷な夏場を前にチームメートに“フグパワー”を届けた。

新人の岡城は「こういうのもあるんだなって。おいしかったです！」と頬を緩め、桐敷は「本当においしかったです！差し入れでフグはなかなかない。みんなおいしいって言って食べてました」と目を輝かせた。

今季は4月30日のヤクルト戦で初先発すると、ここまで無傷の3戦3勝。ただ、その白星は決して一人でつかんだものではない。攻守で支えてくれる仲間たちの存在があってこそだ。

「後輩たちは本当にかわいい。みんな自慢の後輩」

そう言って目を細めた後輩思いの兄貴分。粋な差し入れには、日頃の感謝の思いが込められていた。