阪神・藤川監督が、「必勝ローテ」でG3連倒へ挑む。22日から敵地・東京ドームで始まる宿敵との3連戦。初戦には目下4完封で4勝無敗、防御率0.38の高橋を先発に立て、23日の2戦目に村上、24日の3戦目に才木を起用。今シーズン初めて「3本柱」を同一カードに配し、伝統の一戦へ送り出す。

「それは燃えていきますよ。大いに燃えていきますよ。楽しみにしていましたから」

開幕カードは2勝1敗で滑り出し、4月14、16日の甲子園決戦は連敗。今月1〜3日のゴールデンウイーク対決では、4月28日ヤクルト戦で2回KOされた才木を中4日で投入する“ウル虎C”も奏功して2勝1敗で乗り切るなど、8試合を終えて4勝4敗の五分だ。ましてや今カードは、26日から始まるセ・パ交流戦前ラスト。昨季7連敗を喫するなど苦戦したパ・リーグとの激突を前に、きっちりはずみをつけたい。

「自分はやっぱり燃えて戦いたい相手なので、明日（22日）から楽しみですね。私は燃えています、はい」

現状、ヤクルトを加えた3球団で首位争いを繰り広げている状況だけに、1つの敗戦が順位の入れ替えに直結する。「何にでも燃えます。巨人だけは、はい」と「燃える」を5回も繰り返した虎将。ドラフト1位・立石がオーダーに加わった新生猛虎が、阿部巨人を撃破する。（八木 勇磨）