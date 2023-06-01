ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１３７ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式21日（NY時間11:11）（日本時間00:11）
ダウ平均 49872.16（-137.19 -0.27%）
ナスダック 26079.64（-190.72 -0.73%）
CME日経平均先物 61485（大証終比：-55 -0.09%）
欧州株式21日GMT15:11
英FT100 10461.67（+29.33 +0.28%）
独DAX 24672.98（-64.26 -0.26%）
仏CAC40 8115.26（-2.16 -0.03%）
米国債利回り
2年債 4.102（+0.047）
10年債 4.611（+0.026）
30年債 5.137（+0.014）
期待インフレ率 2.468（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.103（+0.007）
英 国 4.961（-0.027）
カナダ 3.590（+0.003）
豪 州 4.965（-0.104）
日 本 2.761（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝101.72（+3.46 +3.52%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4508.10（-27.20 -0.60%）
ビットコイン（ドル）
76909.56（-751.87 -0.97%）
（円建・参考値）
1224万7078円（-119728 -0.97%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49872.16（-137.19 -0.27%）
ナスダック 26079.64（-190.72 -0.73%）
CME日経平均先物 61485（大証終比：-55 -0.09%）
欧州株式21日GMT15:11
英FT100 10461.67（+29.33 +0.28%）
独DAX 24672.98（-64.26 -0.26%）
仏CAC40 8115.26（-2.16 -0.03%）
米国債利回り
2年債 4.102（+0.047）
10年債 4.611（+0.026）
30年債 5.137（+0.014）
期待インフレ率 2.468（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.103（+0.007）
英 国 4.961（-0.027）
カナダ 3.590（+0.003）
豪 州 4.965（-0.104）
日 本 2.761（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝101.72（+3.46 +3.52%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4508.10（-27.20 -0.60%）
ビットコイン（ドル）
76909.56（-751.87 -0.97%）
（円建・参考値）
1224万7078円（-119728 -0.97%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ