NY株式21日（NY時間11:11）（日本時間00:11）
ダウ平均　　　49872.16（-137.19　-0.27%）
ナスダック　　　26079.64（-190.72　-0.73%）
CME日経平均先物　61485（大証終比：-55　-0.09%）

欧州株式21日GMT15:11
英FT100　 10461.67（+29.33　+0.28%）
独DAX　 24672.98（-64.26　-0.26%）
仏CAC40　 8115.26（-2.16　-0.03%）

米国債利回り
2年債　 　4.102（+0.047）
10年債　 　4.611（+0.026）
30年債　 　5.137（+0.014）
期待インフレ率　 　2.468（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.103（+0.007）
英　国　　4.961（-0.027）
カナダ　　3.590（+0.003）
豪　州　　4.965（-0.104）
日　本　　2.761（-0.011）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝101.72（+3.46　+3.52%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4508.10（-27.20　-0.60%）

ビットコイン（ドル）
76909.56（-751.87　-0.97%）
（円建・参考値）
1224万7078円（-119728　-0.97%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ