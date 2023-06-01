きょうの為替市場はドル高が復活する中、ユーロドルは再び１．１５ドル台に値を落としている。本日は一時１．１６３５ドル付近まで上昇していた。一方、ユーロ円も軟調な動きが見られており、１８４円台半ばに下落。ただ、１００日線と２１日線の間での膠着した展開に変化はない。



２００日線から下放れる展開を続けているユーロドルだが、ＥＣＢが予想を下回る利上げに留まれば、ユーロは圧迫される可能性があるとの指摘が出ている。この日発表のユーロ圏のＰＭＩが弱い内容だったことで、ＥＣＢが予想通りの利上げを実施するかどうかに疑問が生じているという。短期金融市場では、ＥＣＢの年内２回の利上げを織り込んでいる。ただ、ＥＣＢが景気に配慮した場合、それが１回に留まるリスクがあると指摘。



また、米国とイランの和平合意がなければ、ユーロは今後数週間で１．１５ドルに達すると予想。合意があったとしても、ユーロ圏の成長鈍化により、ユーロは年内に１．２０ドルに達することはないと見込んでいるようだ。



EUR/USD 1.1587 EUR/JPY 184.46 EUR/GBP 0.8644



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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