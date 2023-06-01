１８日、第１０回中国・ロシア博覧会の会場で商談する人たち。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

【新華社北京5月21日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は21日の記者会見で、中ロの貿易額が3年連続で2千億ドル（1ドル＝約159円）を超えたと明らかにした。今年1〜4月は前年同期比19.7％増の852億ドルとなった。

何氏は次のように述べた。両国首脳も近年の経済・貿易協力の成果を高く評価している。双方は引き続き経済・貿易政策に関する意思疎通を強め、「新たな質の生産力」（科学技術イノベーションが主導し、質の高い発展を促す生産力）によって成長の新たな原動力を生み出し、モノの貿易やサービス貿易の質的向上と高度化を推し進めていく。中ロは2国間経済・貿易パートナーシップの自主的発展の権利を断固として守る。両国首脳の立ち会いの下、商務部はロシア側関係部門と貿易や多国間主義支持などに関する協力文書に署名した。

中ロ間の新たな投資保護協定が正式発効し、両国間の投資と産業・サプライチェーン協力のレベルが絶えず向上し、地方間協力も持続的に深化している。両国首脳が第10回中ロ博覧会に送った祝賀書簡は、両国の地方間協力強化に寄せる深い期待を十分に体現している。商務部は今後、両首脳が達した重要な共通認識を真剣に徹底して実行に移し、2国間経済・貿易協力の質的向上と高度化を推し進め、中ロの新時代の全面的戦略協力パートナーシップの基礎を強固にしていく。同時に、双方は多国間・地域協力の中で相互連携を強め、公正かつ合理的な国際経済秩序を守るために独自の貢献をしていく。