　国際サッカー連盟(FIFA)は21日、スイス・チューリッヒでU-17ワールドカップの組み合わせ抽選会を行った。ポット1のU-17日本代表はL組になり、コロンビア、ホンジュラス、セルビアと対戦する。

　同大会は昨年から毎年開催に変わり、29年まで5大会連続でカタールが開催国となる。今年は11月19日から12月13日にかけて行われる。48か国参加で、グループリーグは4か国12組に分かれる。各組上位2チームの24か国と、各組3位の成績上位8か国の合計32か国が決勝トーナメントに進む。

　アフリカは現在予選が続いており、2枠は今後決定する。

　U-17日本代表は現在サウジアラビアで行われるU17アジア杯を勝ち抜いてW杯出場権を獲得。現在、決勝まで勝ち残っており、23日に中国と対戦する。

▼A組

カタール

エジプト

パナマ

ギリシャ

▼B組

韓国

エクアドル

ニューカレドニア

アフリカ枠1

▼C組

アルゼンチン

オーストラリア

デンマーク

アフリカ枠2

▼D組

フランス

サウジアラビア

ハイチ

ウルグアイ

▼E組

イタリア

ウズベキスタン

コートジボワール

ジャマイカ

▼F組

セネガル

クロアチア

タジキスタン

キューバ

▼G組

マリ

ベルギー

ニュージーランド

ベトナム

▼H組

スペイン

モロッコ

フィジー

中国

▼I組

ブラジル

アイルランド

コスタリカ

タンザニア

▼J組

アメリカ

チリ

モンテネグロ

アルジェリア

▼K組

メキシコ

ベネズエラ

カメルーン

ルーマニア

▼L組

日本

コロンビア

ホンジュラス

セルビア