U-17W杯の組み合わせ決定! アジア杯決勝進出の日本はL組…コロンビア、ホンジュラス、セルビアと対戦
国際サッカー連盟(FIFA)は21日、スイス・チューリッヒでU-17ワールドカップの組み合わせ抽選会を行った。ポット1のU-17日本代表はL組になり、コロンビア、ホンジュラス、セルビアと対戦する。
同大会は昨年から毎年開催に変わり、29年まで5大会連続でカタールが開催国となる。今年は11月19日から12月13日にかけて行われる。48か国参加で、グループリーグは4か国12組に分かれる。各組上位2チームの24か国と、各組3位の成績上位8か国の合計32か国が決勝トーナメントに進む。
アフリカは現在予選が続いており、2枠は今後決定する。
U-17日本代表は現在サウジアラビアで行われるU17アジア杯を勝ち抜いてW杯出場権を獲得。現在、決勝まで勝ち残っており、23日に中国と対戦する。
▼A組
カタール
エジプト
パナマ
ギリシャ
▼B組
韓国
エクアドル
ニューカレドニア
アフリカ枠1
▼C組
アルゼンチン
オーストラリア
デンマーク
アフリカ枠2
▼D組
フランス
サウジアラビア
ハイチ
ウルグアイ
▼E組
イタリア
ウズベキスタン
コートジボワール
ジャマイカ
▼F組
セネガル
クロアチア
タジキスタン
キューバ
▼G組
マリ
ベルギー
ニュージーランド
ベトナム
▼H組
スペイン
モロッコ
フィジー
中国
▼I組
ブラジル
アイルランド
コスタリカ
タンザニア
▼J組
アメリカ
チリ
モンテネグロ
アルジェリア
▼K組
メキシコ
ベネズエラ
カメルーン
ルーマニア
▼L組
日本
コロンビア
ホンジュラス
セルビア
同大会は昨年から毎年開催に変わり、29年まで5大会連続でカタールが開催国となる。今年は11月19日から12月13日にかけて行われる。48か国参加で、グループリーグは4か国12組に分かれる。各組上位2チームの24か国と、各組3位の成績上位8か国の合計32か国が決勝トーナメントに進む。
U-17日本代表は現在サウジアラビアで行われるU17アジア杯を勝ち抜いてW杯出場権を獲得。現在、決勝まで勝ち残っており、23日に中国と対戦する。
▼A組
カタール
エジプト
パナマ
ギリシャ
▼B組
韓国
エクアドル
ニューカレドニア
アフリカ枠1
▼C組
アルゼンチン
オーストラリア
デンマーク
アフリカ枠2
▼D組
フランス
サウジアラビア
ハイチ
ウルグアイ
▼E組
イタリア
ウズベキスタン
コートジボワール
ジャマイカ
▼F組
セネガル
クロアチア
タジキスタン
キューバ
▼G組
マリ
ベルギー
ニュージーランド
ベトナム
▼H組
スペイン
モロッコ
フィジー
中国
▼I組
ブラジル
アイルランド
コスタリカ
タンザニア
▼J組
アメリカ
チリ
モンテネグロ
アルジェリア
▼K組
メキシコ
ベネズエラ
カメルーン
ルーマニア
▼L組
日本
コロンビア
ホンジュラス
セルビア