U-17W杯の組み合わせ決定! アジア杯決勝進出の日本はL組…コロンビア、ホンジュラス、セルビアと対戦

U-17W杯の組み合わせ決定! アジア杯決勝進出の日本はL組…コロンビア、ホンジュラス、セルビアと対戦