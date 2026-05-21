最初はぎこちないけど…。本命モードに入った男性に見られる「変化」
「最初はなんだか他人行儀だったのに、最近やけに優しい…？」そんな男性の態度の変化に、戸惑いながらもドキッとした経験はありませんか？そこで今回は、時間が経つほど深まる男性の“本命モード”に入ったサインを紹介します。
緊張がほぐれていくのは“信頼が深まっている”証拠
出会った当初は会話がぎこちなくて少し距離を感じたとしても、回を重ねるうちに笑顔が増え、会話のテンポも自然に。そんな変化は、あなたといる時間が“安心できるもの”に変わってきている証です。
提案が増えたら、未来を描き始めている証拠
「次は〇〇行こう」「君にぴったりの店があるんだ」など、男性の方から次の予定を立てるようになったら、それは関係を続けたいという気持ちの表れ。未来を見据えて、あなたとの時間を大切にしている証拠です。
距離の縮まり方が“じわじわ”なら本命サインの可能性大
突然距離を詰めるのではなく、少しずつ近づいてくる。その慎重さは、あなたを大切に思っているから証拠の１つです。男性は本命女性に対して、信頼と安心感を育てながら距離を縮めていこうとします。
男性の態度が徐々に変わっていくのは、あなたとの関係を丁寧に育もうとしているからこそ。そんな“変化”を、ぜひ見逃さないでくださいね。
🌼何気なく口にするはず。男性が無意識で言ってしまう「本命セリフ」