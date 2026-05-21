「なぜ急に冷たくなった？」不倫相手の男性に垣間見える“温度差”の正体
昨日までは優しかったのに、急にそっけなくなる。返信のペースが変わったり、態度がどこか冷たく感じたり。そんな男性の“温度差”に戸惑ったことはありませんか？不倫関係では、男性側の感情や生活状況によって、態度に波が出やすいことがあります。
“日常モード”へ戻っている
会っている時間は盛り上がっていても、別れたあと急に連絡が落ち着く。これは、“非日常”から“日常”へ意識が切り替わることで起きやすい流れです。女性側は余韻が続いていても、男性側は仕事や家庭など、現実の生活に気持ちが戻っている。その差が、“急に冷たくなった”ように感じやすくなります。
“関係が安定した”と思い始めている
最初の頃は頻繁に連絡してくれたのに、最近は少し雑になった気がする。そんな変化は、“頑張らなくても関係は続く”と感じ始めたタイミングで出やすくなります。女性側は不安を感じても、男性側にはそこまで強い自覚がないケースも少なくありません。
生活状況によっても温度が変わりやすい
仕事が忙しい、家庭の予定が増える。そうした状況によって、連絡や態度に波が出ることがあります。ただ、理由が見えないまま温度差だけを感じると、受け取る側は不安になりやすいものです。
不倫関係では、“会っている時間の熱量”と“日常の距離感”に差が出やすいもの。だからこそ大切なのは、相手の態度の変化だけを追い続けないこと。その関係の中で、自分の気持ちがどれだけ揺れているのかにも目を向ける必要があるでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「見つからない」が最優先。不倫がバレそうな男性が取る典型行動