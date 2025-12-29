乃木坂４６が２１日、東京ドームでデビュー１４周年を記念したバースデーライブ最終日とキャプテン・梅澤美波（２７）の卒業コンサートを開催した。グループ史上初の東京ドーム３日間でバースデーライブとしては最大級の規模となる計１４万人を動員した中、梅澤がラストステージを飾った。

梅澤の青と水色のペンライトで東京ドームが染め上げられた。１曲目の初センター曲「空扉」で涙を浮かべていた。アンコールでは梅澤らしく「強く見せたかった」とブラックのドレスに身を包み、「私、このグループを守れたと思います」と最終曲の「乃木坂の詩」では肩の荷が下り大粒の涙を流し、自らをねぎらった。

「本当に今日までよく頑張った。私に任された役目は１００％で全うできた。そう自分に言葉をかけてあげたい」

９年８カ月の在籍で卒コンでは全２９曲を熱唱。初のソロ曲「もう一つの太陽」もライブ初歌唱した。バースデーライブとしては多くの過去の名曲も披露され、尊敬するＯＧの白石麻衣からも「私が今でも乃木坂４６を誇れるのは美波のおかげ」と感謝のメッセージが寄せられ、梅澤は「先輩の作ってくれた乃木坂４６は世界一のグループだと思う」と感謝した。

初代キャプテンの桜井玲香、２代目の秋元真夏、３代目の梅澤から４代目の５期生の菅原咲月へと引き継がれた。「いつの時代の乃木坂４６も心から大好き」と梅澤。最後まで乃木坂４６への情熱を燃やし続けた。