【YZR-8000H/Γ/R “マイザー・イータ/ガンマ タイプR”】 5月22日 出荷開始 価格：7,590円

ハセガワは5月22日に、プラモデル「YZR-8000H/Γ/R “マイザー・イータ/ガンマ タイプR”」再生産分の出荷を開始する。価格は7,590円。

本商品は、メカデザインを担当したカトキハジメ氏の手によるスタイリッシュなバーチャロイドの魅力を精密にキット化したバーチャロイドシリーズより、雪の勲（いさおし）カラーの「マイザー・イータ/ガンマ」をプラモデル化したもの。2025年11月27日に生誕30周年を迎えた「電脳戦機バーチャロン」を記念して、2015年11月に発売された商品を再生産している。

パーツカラーはホワイト、ライトグレー、ブラック、グレー、クリアー部品はクリアーグリーン、クリアー（透明）をセット。バーチャロイド形態からモーター・スラッシャー形態への変形が、一部パーツの差し替えにより再現できる。

武装はパワー・ランチャー レブナント 16 ver.1.4（マイザー・イータ）と、マジック・ランチャー レブナント 37 ver.2.8（マイザー・ガンマ）の選択式。頭部は指揮官機タイプ（タイプR）と、通常タイプの選択式となっており、モーター・スラッシャー形態用の展示用スタンドが付属する。デカールはVコンバータ用のマーキングのみとなっている。

なお2015年11月に発売された商品に付属していたCG集は、今回の再生産品では付属しない。

(C)SEGA,2001 CHARACTERS (C)AUTOMUSS CHARACTER DESIGN:KATOKI HAJIME

※発売日は流通により前後する場合があります。