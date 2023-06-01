【一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.4】 5月22日 順次発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.4」を5月22日より順次発売する。価格は1回850円。

本商品は、「BLEACH」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からC賞は、一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE」より「日番谷冬獅郎」、「平子真子」、「藍染惣右介」が立体化されている。D賞は、「斬月」や「流刃若火」、「双魚理」など黒崎一護や護廷十三隊の斬魄刀をモチーフにした湯呑が登場する。

その他に、BLEACHのキャラクターをモチーフにした「ツインアクリルチャーム」や「パズル風アクリルスタンド」、「クリアポスター」、「キャンバス風ボード」がラインナップしている。

ラストワン賞は「浦原喜助 MASTERLISE」で、紅姫を構えた「浦原喜助」がフィギュア化されている。

「一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.4」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：日番谷冬獅郎 MASTERLISE

B賞：平子真子 MASTERLISE

C賞：藍染惣右介 MASTERLISE

D賞：湯呑

E賞：ツインアクリルチャーム

F賞：パズル風アクリルスタンド

G賞：クリアポスター

H賞：キャンバス風ボード

ラストワン賞：浦原喜助 MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン：浦原喜助 MASTERLISE

A賞：日番谷冬獅郎 MASTERLISE

B賞：平子真子 MASTERLISE

C賞：藍染惣右介 MASTERLISE

D賞：湯呑

E賞：ツインアクリルチャーム

F賞：パズル風アクリルスタンド

G賞：クリアポスター

H賞：キャンバス風ボード

ラストワン賞：浦原喜助 MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～8月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。

(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

※発売日は流通により前後する場合があります。