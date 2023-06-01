【一番くじ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） vol.4】 5月22日 順次発売 価格：1回900円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） vol.4」を5月22日より順次発売する。価格は1回900円。

本商品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」をモチーフにした一番くじ。A賞とB賞は、360°どこから見ても圧倒的な存在感を放つ一番くじ胸像シリーズ「BUSTISAN」より「白いガンダム」と「GFreD」が登場する。C賞は、一番くじフィギュアブランド「MASTERLISE」より、「シャリア・ブル」が顎に手を当てたおなじみのポーズで立体化されている。

その他に、白いガンダム、ギャン(ハクジ装備)、軍警ザクをヘッドマグネット化した「MSヘッドマグネット」、ザクのヘッドマスコットフィギュアとニュータイプエフェクトを模したヘアピンがラインナップした「雑貨コレクション」、台座にMSの名称と機体番号が記載された「アクリルスタンド1」、台座にMS・MAの名称と機体番号が記載された「アクリルスタンド2」、劇中の印象的なシーンを活かしたデザインの「クリアポスター」がラインナップしている。

ラストワン賞は、360°どこから見ても圧倒的な存在感を放つ一番くじ胸像シリーズ「BUSTISAN」より「赤いガンダム」が用意されている。

「一番くじ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） vol.4」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：白いガンダム BUSTISAN

B賞：GFreD BUSTISAN

C賞：シャリア・ブル MASTERLISE

D賞：MSヘッドマグネット

E賞：雑貨コレクション

F賞：アクリルスタンド1

G賞：アクリルスタンド2

H賞：クリアポスター

ラストワン賞：赤いガンダム BUSTISAN

ダブルチャンスキャンペーン：赤いガンダム BUSTISAN

A賞：白いガンダム BUSTISAN

B賞：GFreD BUSTISAN

C賞：シャリア・ブル MASTERLISE

D賞：MSヘッドマグネット

E賞：雑貨コレクション

F賞：アクリルスタンド1

G賞：アクリルスタンド2

H賞：クリアポスター

ラストワン賞：赤いガンダム BUSTISAN

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～8月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

(C)SOTSU・SUNRISE

※発売日は流通により前後する場合があります。