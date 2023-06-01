「DJI Air 3S Fly Moreコンボ（RC 2スクリーン付き送信機付属）」

Amazonにて、DJIのドローンが特別価格で販売されている。期間は6月4日23時59分まで。

今回、1インチCMOS搭載メインカメラと70mm中望遠カメラを搭載した「DJI Air 3S」や、空撮や日常の撮影、レジャーなどに適したオールインワンVlogカメラドローン「DJI Flip」、軽量で全面保護プロペラガードを備えた「DJI Neo」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「DJI Air 3S Fly Moreコンボ（RC 2スクリーン付き送信機付属）」

「DJI Air 3S」は、自動モードを使用した動画撮影で最高14ストップのダイナミックレンジを持つ4K/60fps HDRの動画撮影を実現する4Kカメラ付きドローン。本商品には「Air 3S」、「インテリジェント フライトバッテリー3個」、「バッテリー充電ハブ1個」、「NDフィルターセット」および飛行体験を向上させる明るい大型画面を備えた「DJI RC 2送信機」が同梱されている。

DJI Flip Fly Moreコンボ（RC 2画面送信機付属）

「DJI Flip」では、4Kカメラを搭載。249g未満と軽量なカーボンファイバー製の全面保護プロペラガードを備え、安全に使用できる。コンパクトな設計で、どこへでも簡単に持ち運べ、すぐに飛行できる。

DJI Neo Motion Fly More コンボ

「DJI Neo」はボタン1つで手のひらから離陸し、屋内外での安全な飛行が楽しめる軽量ドローン。18分のバッテリー寿命で20回の離着陸が可能。WiFi経由で最大30mの映像伝送に対応しており、アプリで操作できるので家族や友人との外出やアウトドアスポーツのシーンにも適している。