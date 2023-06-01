【Amazon：DJI アクションカメラ セール】 開催期間：5月22日0時～6月4日23時59分

DJI Osmo 360 スタンダードコンボ

Amazonにて、DJIのアクションカメラがセール価格で販売されている。期間は6月4日23時59分まで。

期間中、「DJI Osmo 360」のアドベンチャーコンボとスタンダードコンボ、「DJI Osmo Action 4」アドベンチャーコンボに1年延長CARE保証とOsmo Action 4 カメラ保護シートがセットになった商品などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

DJI Osmo 360 スタンダードコンボ

画期的な1インチ360度イメージングエリアを備えたアクションカメラ。全方位360度ビューを一度の撮影で、角度を逃さずにキャプチャできる。また、シングルレンズモードでは、5K/60fpsの超広角155度フラット動画やブースト動画モードで4K/120fps 170度の撮影が可能だ。

DJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ

DJI Osmo Action 4 アドベンチャーコンボ+1年延長CARE保証+Osmo Action 4 カメラ保護シート

「Osmo Action 4」は、1/1.3インチセンサーを搭載し、4K/120fps撮影に対応したアクションカメラ。アドベンチャーコンボは、スタンダード コンボの同梱物に加え、3つのバッテリーと多機能バッテリーケースが同梱されている。

また、本製品には、1年延長CARE保証とOsmo Action 4 カメラ保護シートがセットになっている。