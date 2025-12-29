乃木坂４６が２１日、東京ドームでデビュー１４周年を記念したバースデーライブ最終日とキャプテン・梅澤美波（２７）の卒業コンサートを開催した。グループ史上初の東京ドーム３日間でバースデーライブとしては最大級の規模となる計１４万人を動員した中、梅澤がラストステージを飾った。

４代目キャプテンは５期生の菅原咲月へと引き継がれた。梅澤は「自分に自信が持てない時は、乃木坂４６というグループに自信を持ってください。乃木坂４６で頑張っているあなたたちなら大丈夫だし、乃木坂は最強だから大丈夫。何よりもあなたたちが乃木坂４６だから大丈夫です。乃木坂の未来を作ることを楽しんでください」とメンバーに言葉を残した。

菅原は、２０２４年１２月１４日に副キャプテンに就任し、梅澤美波を１年半支えてきたメンバーで「（梅澤は）最高のキャプテンでした」とねぎらった。「まだまだ未熟なところもたくさんあると思いますが、私らしく乃木坂４６として前へ進んでいけたらいいなと思います。そして、ここにいる皆さんと同じように、私も乃木坂４６が世界で一番大好きです。誇りを持っています。このグループを守っていく覚悟もあります。まだまだなところもたくさんあると思いますが、皆さんと手を取り合って前へ進んでいけたらと思います」と決意を語った。

梅澤は２３年にキャプテンに就任。時を同じくして「おひとりさま天国」で初センターを務めた５期生・井上和とは「初センターと私は初キャプテン」という思いで後輩ながら互いに支え合い、苦難も乗り越えてきた。梅澤の初選抜曲「ジコチューで行こう！」では、互いの頬にキスをして強く抱きしめ合った。

井上は「梅さんにとって、もしかしたら５期生がいると安心できる、と思ってもらえる存在でいられなかったかもしれないけど、これから先、乃木坂４６を見た時にこれが乃木坂４６だと、安心して託せると思っていただけるように頑張ります」と覚悟を伝えた。