85インチ4K液晶モデル「85E350N」（2025年モデル）

Amazonにて、REGZAのテレビが特別価格で販売されている。なお、モデルによって販売期間が異なる。

今回、85インチ4K液晶モデル「85E350N」（2025年モデル）や、65インチ4K有機ELモデル「65X8900L」（2022年モデル）などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

85インチ4K液晶モデル「85E350N」（2025年モデル）

セール期間：5月22日0時～6月3日23時59分

ゲームに必要な高画質処理を行ないつつ、画像処理の遅延時間0.83ミリ秒（※）を実現する「瞬速ゲームモード」を搭載した「E350N」シリーズの4K液晶テレビ。さまざまなスペックに対応した様々なゲームモードも搭載されている。

（※）1080p/60Hz、1440p/60Hz、4K/60Hz入力時の映像遅延時間（パネルによる遅延を除く）。映像メニュー「ゲーム」選択時。HDMI入力端子1～4まで。

65インチ4K有機ELモデル「65X8900L」（2022年モデル）

セール期間：5月22日0時～6月4日23時59分

4K/120P入力に対応し、ゲームの速い動きもなめらかに映し出す「X8900L」シリーズの4K有機ELモデル。ゲームを快適に楽しめる様々なゲームモードも搭載されている。