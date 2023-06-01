　22日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比10円安の6万1530円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万1684.14円に対しては154.14円安。出来高は7981枚となっている。

　TOPIX先物期近は3844.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.31ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61530　　　　　 -10　　　　7981
日経225mini 　　　　　　 61515　　　　　 -15　　　184569
TOPIX先物 　　　　　　　3844.5　　　　　　-5　　　 11607
JPX日経400先物　　　　　 34795　　　　　 -75　　　　 341
グロース指数先物　　　　　 787　　　　　　+0　　　　 382
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース