日経225先物：22日0時＝10円安、6万1530円
22日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比10円安の6万1530円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万1684.14円に対しては154.14円安。出来高は7981枚となっている。
TOPIX先物期近は3844.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.31ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61530 -10 7981
日経225mini 61515 -15 184569
TOPIX先物 3844.5 -5 11607
JPX日経400先物 34795 -75 341
グロース指数先物 787 +0 382
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3844.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.31ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61530 -10 7981
日経225mini 61515 -15 184569
TOPIX先物 3844.5 -5 11607
JPX日経400先物 34795 -75 341
グロース指数先物 787 +0 382
東証REIT指数先物 売買不成立
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