【UTコレクション「ピーナッツ」（3種類）】 5月22日 発売 価格：各990円

ユニクロは、「ピーナッツ」シリーズのUTコレクションから新たな商品「ピーナッツ エアリズムコットンUT」の販売を5月22日に開始する。3種類がラインナップされており、価格は各990円。オンラインストアでは同日8時15分より販売開始となる。なお、一部店舗では、販売開始日が異なる場合がある。

本商品は、サマーキャンプをテーマにしたUT。スヌーピーと個性豊かな仲間たちが織りなす、ユーモアあふれる物語からインスピレーションを得たコレクションとなっており、夏の日のキャンプを思いきり楽しむスヌーピーとウッドストックがデザインされている。

「ピーナッツ エアリズムコットンUT」商品ラインナップ

サイズ：BABY、80（18カ月）～110（4～5歳）

【カラー：01 OFF WHITE】【カラー：41 YELLOW】【カラー：62 BLUE】

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