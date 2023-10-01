乃木坂４６の梅澤美波（２７）が２１日、東京ドームで卒業コンサートを開催した。２０１６年９月４日に３期生として加入し、２３年からは３代目キャプテンも務めたグループの功労者。３５４６日の思い出を巡らせながら、全２９曲で集大成を飾った。

冒頭から感情を抑えることができなかった。ドーム上空から一人で気球に乗って登場し、ファンが驚がくする中、梅澤の目には大粒の涙が。自身のカラーである青と水色のサイリウムで埋め尽くされた客席をじっと眺め「すごくうれしくて…」とかみ締めた。

セットリストは自ら考案し、初めて選抜入りした「ジコチューで行こう！」や、初めてセンターを務めた「空扉」など思い入れのある楽曲を中心にパフォーマンス。アンコールでは梅澤らしい大人っぽい黒のドレス姿を披露した。

キャプテンに就任したのは、一時代を築いた１期生がグループを次々と巣立っていく時期。乃木坂４６に強い憧れをもって加入した自身とって、どんなときでも先頭に立ち続けた原動力は「先輩たちが作ったこの乃木坂４６を守りたかったから」。清楚（せいそ）で謙虚な“乃木坂４６らしさ”を誰よりも大切にしてきた。

そんなグループは今年で１４周年を迎えた。この日の卒コンも含め、同所のステージでは１９日からグループのメジャーデビュー日である２月２２日前後に行う恒例の「ＢＩＲＴＨＤＡＹ ＬＩＶＥ」としても開催。３日間で計１４万人を動員し、梅澤が注いできた乃木坂４６への情熱はファンにしっかりと伝わっている。

キャプテンのバトンは、菅原咲月（２０）に渡し「乃木坂４６は最強だから大丈夫」とエール。「乃木坂４６の未来を作ることを楽しんでください」と温かい目で背中を押した。

休むことなく走り抜けたアイドル人生。最後は、堂々と胸を張った。「今、自分に言葉をかけるなら『本当に今日までよく頑張った』『私に任された役目は１００％全うできた』。そう言ってあげたいです」。全てをやり切った表情は、美しく輝いていた。