Superfly、Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」カバーライブ音源を配信 同じキーで挑戦「この歌に寄り添いたかった」
Superflyが、Mrs. GREEN APPLEの「僕のこと」をカバーしたライブ音源の配信をスタートした。
【動画】Superfly、Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」カバーのライブ映像
同音源は、6月24日に発売される全国ホールツアー『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』の映像作品およびライブ音源からの先行配信曲。発売日まで毎週金曜に1曲ずつ先行配信していくリリースカウントダウンの一環で、先週配信されたONE OK ROCK「Wherever you are」に続く第7弾となる。
Superflyは、昨年リリースしたキャリア初の邦楽カバーアルバム『Amazing』を携え、約10年ぶりとなる全国ホールツアー『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』を開催。同ツアーでは、Superflyの代表曲に加え、Mr.Children「彩り」、嵐「果てない空」、Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」、SUPER BEAVER「人として」、ONE OK ROCK「Wherever you are」、星野源「Crazy Crazy」、back number「SISTER」、小田和正「たしかなこと」、玉置浩二「メロディー」など、同アルバムに収録された楽曲を披露。さらに、スピッツ「楓」やKUWATA BAND「スキップ・ビート」など、過去に披露したことのあるカバー曲も届けた。
「僕のこと」をカバーするにあたり、Superflyの越智志帆はインタビューで「チャレンジングな曲でした。でも不思議とこの曲は、理解するのが難しいとは思わなかったんですよ」とコメント。「この曲はそれを代弁してくれているように思えて」と語り、「大森さんに近いニュアンスで表現しよう、キーも思い切って同じにしようと決めて歌いました。なぜならこの歌に寄り添いたかったから」と明かしている。
■Superfly・越智志帆 コメント（インタビューより抜粋）
チャレンジングな曲でした。でも不思議とこの曲は、理解するのが難しいとは思わなかったんですよ。“あ、この感じ、私も知ってる“みたいな感覚があったんです。“果てない空“では昔の自分を呼び起こして歌いましたけど、この曲はそうする必要もなかった。自分の根底にある孤独感とか、自分は人と違うのかな？同じなのかな？違うとしたら何が違うのかな？という問いであるとかを私はずっと持っていて、それは今でも自分のなかにベーシックに流れているものなんですけど、この曲はそれを代弁してくれているように思えて。
もしかしたら大森（元貴）さんと私は性格的に似ているところがあるのかなって思ったんですよね。違っていたらゴメンナサイですけど（笑）、この曲を何度も歌いながら似たものを感じたので、難しくなかったんです。“ああ、なんて素敵な日だ”という言葉も、日々いろんな違和感を持ったり、狭い部屋でひとり泣きたくなったりしながら、それでも生きていくんだって、そう言わなきゃいられずに言っていることだろうし。その感じも“わかるな”って思って。だから大森さんに近いニュアンスで表現しよう、キーも思い切って同じにしようと決めて歌いました。なぜならこの歌に寄り添いたかったから。後半はこう、つぶやくように歌っています。それと、サビの1行目とかも、普通に明るい曲だったらもっともっと大きな声で天晴!って感じに歌ってもいいんですけど、この曲では悲しみも含ませながら歌いました。
【動画】Superfly、Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」カバーのライブ映像
同音源は、6月24日に発売される全国ホールツアー『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』の映像作品およびライブ音源からの先行配信曲。発売日まで毎週金曜に1曲ずつ先行配信していくリリースカウントダウンの一環で、先週配信されたONE OK ROCK「Wherever you are」に続く第7弾となる。
「僕のこと」をカバーするにあたり、Superflyの越智志帆はインタビューで「チャレンジングな曲でした。でも不思議とこの曲は、理解するのが難しいとは思わなかったんですよ」とコメント。「この曲はそれを代弁してくれているように思えて」と語り、「大森さんに近いニュアンスで表現しよう、キーも思い切って同じにしようと決めて歌いました。なぜならこの歌に寄り添いたかったから」と明かしている。
■Superfly・越智志帆 コメント（インタビューより抜粋）
チャレンジングな曲でした。でも不思議とこの曲は、理解するのが難しいとは思わなかったんですよ。“あ、この感じ、私も知ってる“みたいな感覚があったんです。“果てない空“では昔の自分を呼び起こして歌いましたけど、この曲はそうする必要もなかった。自分の根底にある孤独感とか、自分は人と違うのかな？同じなのかな？違うとしたら何が違うのかな？という問いであるとかを私はずっと持っていて、それは今でも自分のなかにベーシックに流れているものなんですけど、この曲はそれを代弁してくれているように思えて。
もしかしたら大森（元貴）さんと私は性格的に似ているところがあるのかなって思ったんですよね。違っていたらゴメンナサイですけど（笑）、この曲を何度も歌いながら似たものを感じたので、難しくなかったんです。“ああ、なんて素敵な日だ”という言葉も、日々いろんな違和感を持ったり、狭い部屋でひとり泣きたくなったりしながら、それでも生きていくんだって、そう言わなきゃいられずに言っていることだろうし。その感じも“わかるな”って思って。だから大森さんに近いニュアンスで表現しよう、キーも思い切って同じにしようと決めて歌いました。なぜならこの歌に寄り添いたかったから。後半はこう、つぶやくように歌っています。それと、サビの1行目とかも、普通に明るい曲だったらもっともっと大きな声で天晴!って感じに歌ってもいいんですけど、この曲では悲しみも含ませながら歌いました。